محمد الفاضل محفوظ يتقدم رسميا باستقالته من الحكومة

Jeudi 15 Août 2019



وات

- نشرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، نص استقالة الوزير محمد الفاضل محفوظ، من منصبه كعضو في الحكومة، قصد التفرّغ للمشاركة في الانتخابات التشريعيّة المقبلة، المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.وجاء في نص الاستقالة أن محفوظ الذي عين في منصبه الحكومي في 5 نوفمبر 2018 ، طلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنهاء مهمته كوزير وذلك بنهاية شهر أوت الجاري قصد التفرغ للانتخابات التشريعية القادمة رغم أن القانون لا يجبره على ذلك.ويرأس محفوظ (محامي) والذي انتخب عميدا للمحامين من جوان 2013 الى جويلية 2016، قائمة "حركة مشروع تونس" عن دائرة صفاقس 2 .وينص الفصل 92 من الدستور في مطته الثانية على إن من اختصاصات رئيس الحكومة إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.