دار شعبان الفهري: حالة من الذعر بالمنطقة الصناعية بعد نشوب حريق بمصب للفضلات البلاستيكية

Mercredi 14 Août 2019
وات - يواصل أعوان الحماية المدنية بنابل، مساء الاربعاء (التاسعة ليلا)، ومنذ أكثر من ساعتين، معززين بأربع شاحنات إطفاء، جهودهم لمحاولة إخماد الحريق الذي نشب بمصب للفضلات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية بدار شعبان الفهري.
وأدخل هذا الحريق حالة من الذعر على كامل المنطقة الصناعية، خاصة وأن اشتعال المواد البلاستيكية بهذا المصب، والتي كانت مجمعة في أكياس كبيرة، قد تسبب في انبعاث سحابة سوداء كبيرة غطت مساحات تجاوزت بكثير فضاء المنطقة الصناعية، وفق ما عاينه مراسل "وات".
ومما عسر مهمة أعوان الحماية المدنية، تواصل هبوب الرياح بقوة وصعوبة وصول شاحنات الإطفاء إلى موقع الحريق بفعل تجمهر أعداد غفيرة من المارة ومن المتساكنين غير البعيدين عن المنطقة الصناعية، وبالنظر أيضا لطبيعة الفضاء المحاط بأكداس من السلع والمواد الخزفية.
وسرت حالة الذعر في أنفس حراس المصانع وعدد من عمالها، الذين سارعوا لاستعمال الشاحنات لإبعاد المواد سريعة الالتهاب عن المناطق التي يمكن أن تصلها النيران.
وأدخل هذا الحريق حالة من الذعر على كامل المنطقة الصناعية، خاصة وأن اشتعال المواد البلاستيكية بهذا المصب، والتي كانت مجمعة في أكياس كبيرة، قد تسبب في انبعاث سحابة سوداء كبيرة غطت مساحات تجاوزت بكثير فضاء المنطقة الصناعية، وفق ما عاينه مراسل "وات".
ومما عسر مهمة أعوان الحماية المدنية، تواصل هبوب الرياح بقوة وصعوبة وصول شاحنات الإطفاء إلى موقع الحريق بفعل تجمهر أعداد غفيرة من المارة ومن المتساكنين غير البعيدين عن المنطقة الصناعية، وبالنظر أيضا لطبيعة الفضاء المحاط بأكداس من السلع والمواد الخزفية.
وسرت حالة الذعر في أنفس حراس المصانع وعدد من عمالها، الذين سارعوا لاستعمال الشاحنات لإبعاد المواد سريعة الالتهاب عن المناطق التي يمكن أن تصلها النيران.
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Par:Sly ( )
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