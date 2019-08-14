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ولاية المنستير: انطلاق الأكاديمية الوطنية للشباب في الطيران النموذجي بالبقالطة بمشاركة 30 شابا وفتاة

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - انطلقت مساء الاربعاء بمركز الاصطياف والتخييم بالبقالطة من ولاية المنستير، الدورة الثانية للأكاديمية الوطنية للشباب في الطيران النموذجي، التي تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة ضمن البرنامج الوطني "السياحة الشبابية # تونس دارنا"، و"تونس 2019 عاصمة الشباب العربي".

وتتواصل هذه التظاهرة إلى غاية 19 أوت الجاري بمشاركة 30 شابا وفتاة من النوادي النموذجية بدور الشباب بمنزل كامل ومنزل نور ومنزل حياة والوردانين وزرمدين ومنزل فارسي من ولاية المنستير تتراوح أعمارهم بين 14 و22 سنة، وبإشراف ستة إطارات شبابية، وفق ما أفادت به "وات"، جيهان سراج، المشرفة على دورة هذا العام.


ويرتكز التكوين خلال هذه الدورة على صنع الطائرات النموذجية من نوع "بولي كلوب"، التي يقع اطلاقها عن بعد، إذ وقع تكوين الشباب خلال الدورة الفارطة وفي النوادي التي ينشطون بها على صنع الطائرات يدوية الاطلاق، حسب جيهان سراج.

وانطلقت فقرات الأكاديمية الاربعاء بتكوين نظري حول تاريخ الطيران النموذجي، الذي انطلق في البلاد التونسية سنة 1972 مع الجيش الوطني، بحسب ما أوضحه شوقي الزايدي، رئيس نادي الطيران النموذجي بدار الشباب بالقيروان، وأحد منشطي هذه الأكاديمية، مبينا أنّ عملية صنع طائرة نموذجية ترتكز على ذات المبادئ عند صنع طائرة كبيرة الحجم التي تستعمل في نقل المسافرين وغير ذلك.
وتستهدف هذه الأكاديمية تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة العلمية وفتح الآفاق أمامهم، ذلك أنها تجمع بين إثراء معارف المشاركين وتكوينهم في مجال الطيران النموذجي، إلى جانب الفقرات التنشيطية والترفيهية.

يذكر أن عددا من شباب النوادي النموذجية بدور الشباب بولاية المنستير قد شاركوا في مسابقات للطيران النموذجي بولاية المنستير وخارجها، وحصدوا عدّة جوائز، من ذلك الجائزة الأولى في مسابقة للطيران النموذجي نظمتها في مارس 2019 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير.

  
  
     
  
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