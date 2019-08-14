مونديال كرة اليد لاقل من 19 سنة - المنتخب التونسي يخرج من الدور ثمن النهائي

Mercredi 14 Août 2019



وات

- خرج المنتخب التونسي لكرة اليد للاواسط من الدور ثمن النهائي لبطولة العالم لاقل من 19 سنة المقامة حاليا بمقدونيا اثر انهزمه اليوم الاربعاء امام نظيره الدنماركي بنتيجة 25-30.وكان المنتخب التونسي تاهل الى ثمن النهائي بعد ان انهى الدور الاول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة من فوزين على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25.