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مونديال كرة اليد لاقل من 19 سنة - المنتخب التونسي يخرج من الدور ثمن النهائي

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - خرج المنتخب التونسي لكرة اليد للاواسط من الدور ثمن النهائي لبطولة العالم لاقل من 19 سنة المقامة حاليا بمقدونيا اثر انهزمه اليوم الاربعاء امام نظيره الدنماركي بنتيجة 25-30.

وكان المنتخب التونسي تاهل الى ثمن النهائي بعد ان انهى الدور الاول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة من فوزين على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25.



  
  
     
  
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