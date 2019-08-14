كأس تونس لكرة القدم لهذه النسخة ستحمـل اسم الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي

Mercredi 14 Août 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء ان كأس تونس لهذه النسخة والتي ستجمع يوم السبت القادم بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي ستحمل اسم الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي.
واضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على الانترنات ان المكتب الجامعي قرر ومن منطلق إيمانه بأن الشعب التونسي أظهر في أكثر من مناسبة احترامه وتقديره الكبير لرموز ومناضليي الدولة، تسمية كأس تونس للمواسم الخمسة القادمة بإسم شخصية وطنية لتكون كالاتي : - الموسم الرياضي 2018-2019 : باسم الرئيس الراحل الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - الموسم الرياضي 2019-2020 : باسم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى العشرين لوفاته (6 أفريل 2000 ) .
- الموسم الرياضي 2020-2021 : باسم المناضل الراحل صالح بن يوسف بمناسبة الذكرى الستين لوفاته ( 12 أوت 1961 ) .
- الموسم الرياضي 2021-2022 : باسم المناضل الراحل فرحات حشاد بمناسبة الذكرى السبعين لوفاته ( 5 ديسمبر 1952 ) .
- الموسم الرياضي 2022-2023 : باسم المناضل الراحل الهادي شاكربمناسبة الذكرى السبعين لوفاته ( 13 سبتمبر 1953 ) .
كما قرر المكتب الجامعي الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة الدور النهائي لكأس ترحما على روح الرئيس الراحل الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي على اعتبار وان هذا اللقاء هو الأول منذ تاريخ وفاته يوم 25 جويلية 2019 .
واضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على الانترنات ان المكتب الجامعي قرر ومن منطلق إيمانه بأن الشعب التونسي أظهر في أكثر من مناسبة احترامه وتقديره الكبير لرموز ومناضليي الدولة، تسمية كأس تونس للمواسم الخمسة القادمة بإسم شخصية وطنية لتكون كالاتي : - الموسم الرياضي 2018-2019 : باسم الرئيس الراحل الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - الموسم الرياضي 2019-2020 : باسم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى العشرين لوفاته (6 أفريل 2000 ) .
- الموسم الرياضي 2020-2021 : باسم المناضل الراحل صالح بن يوسف بمناسبة الذكرى الستين لوفاته ( 12 أوت 1961 ) .
- الموسم الرياضي 2021-2022 : باسم المناضل الراحل فرحات حشاد بمناسبة الذكرى السبعين لوفاته ( 5 ديسمبر 1952 ) .
- الموسم الرياضي 2022-2023 : باسم المناضل الراحل الهادي شاكربمناسبة الذكرى السبعين لوفاته ( 13 سبتمبر 1953 ) .
كما قرر المكتب الجامعي الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة الدور النهائي لكأس ترحما على روح الرئيس الراحل الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي على اعتبار وان هذا اللقاء هو الأول منذ تاريخ وفاته يوم 25 جويلية 2019 .
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Par:Sly ( )
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