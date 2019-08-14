إضراب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية الخميس

Mercredi 14 Août 2019



وات

- قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام بكامل تراب الجمهورية غدا الخميس، وفق ما أعلنت في بيان لها مساء اليوم الأربعاء.ودعت النقابة كل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية إلى التجمع غدا صباحا أماما مقرات الاتحادات الجهوية للشغل وتأمين العمل كامل اليوم لعلاج الحالات الاستعجالية بأقسام الاستعجالي للمستشفيات.وجاء في البيان أنه "على إثر الجلسة الصلحية التي انعقدت اليوم بمقر وزارة الصحة، اضطر الأطباء والصايادلة أطباء الصحة العمومية إلى الدخول في إضراب عام كامل يوم الخميس 15 أوت 2019 كما كان مقررا من قبل".يذكر أن النقابة اصدرت في غرة أوت الجاري برقية تنبيه بإضراب حدد تاريخه ليوم الخميس على خلفية "عدم احترام وتنفيذ محاضر الجلسات وخاصة المتعلقة بإصدار الأوامر الخاصة بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين سلطة الإشراف والواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 6 جويلية المنقضي".