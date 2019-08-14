القصرين: عدد من ممثلي المجتمع المدني ومن المواطنين يحتجون على الوضع المتردي للمستشفى الجهوي

Mercredi 14 Août 2019
وات - نفّذ، اليوم الإربعاء، عدد من مكونات المجتمع المدني بولاية القصرين بمشاركة مجموعة من المواطنين، وقفة إحتجاجية بساحة الشهداء وسط المدينة، تم خلالها رفع جملة من الشعارات المنددة بالوضع الصحي المتردي للمستشفى الجهوي، خاصة على مستوى نقص أطباء الإختصاص الذي ما إنفك عددهم يتقلص من يوم إلى آخر دون تعويضهم إلى جانب نقص التجهيزات والمعدات الضرورية.
ووجه المحتجون في تصريحات أدلوا بها إلى مراسلة (وات) بالجهة، نداءا إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة لتدعيم المستشفى الجهوي بالقصرين بأطباء الإختصاص وبالتجهيزات اللازمة في أقرب الآجال لإنقاذ المرضى، مع المطالبة بتحويل هذا المستشفى إلى مستشفى جامعي لتحسين وتطوير القطاع الصحي بهذه الولاية مترامية الأطراف.
ومن جهته، شدّد رئيس قسم الجراحة بالمستشفى ذاته، الدكتور عبد الرؤوف الراشدي، في تصريح إعلامي عقب الوقفة الإحتجاجية على ضرورة تطوير المنظومة الصحية بالجهة والنهوض بها عبر تدعيم المستشفى بأطباء اختصاص وبالتجهيزات اللازمة في ظل النقص الفادح في الإطارات الطبية والمعدات خاصة بالأقسام الأساسية، على غرار قسم الإستعجالي وقسم الإنعاش والتخدير وقسم النساء والتوليد وقسم الجراحة وقسم الأشعة وقسم جراحة المجاري البولية.
وابرز ذات المصدر، أن بناء أقسام جديدة بهذا المرفق الصحي (قسم استعجالي و5 أقسام ملحقة) دون توفير الحد الأدنى من التجهيزات والأطباء المختصين يعد إهدارا للمال العام، وفق تعبيره.
يذكر أن المستشفى الجهوي بالقصرين أحدث سنة 1985 وهو يستقبل سنويا أكثر من 27 ألف مريض ويقدم أكثر من 110 ألف عيادة إستعجالية وأكثر من 50 ألف عيادة خارجية في السنة.
كما يؤمن أكثر 7 آلاف ولادة سنويا وتقدر طاقة إستيعابه بأكثر من 350 سريرا .
ويبلغ عدد أطبائه، حوالي 40 طبيبا منهم 33 طبيبا مختصا و5 أطباء أسنان وصيادلة،في حين يبلغ عددإطاراته الشبه طبية 375 إطارا.
ووجه المحتجون في تصريحات أدلوا بها إلى مراسلة (وات) بالجهة، نداءا إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة لتدعيم المستشفى الجهوي بالقصرين بأطباء الإختصاص وبالتجهيزات اللازمة في أقرب الآجال لإنقاذ المرضى، مع المطالبة بتحويل هذا المستشفى إلى مستشفى جامعي لتحسين وتطوير القطاع الصحي بهذه الولاية مترامية الأطراف.
ومن جهته، شدّد رئيس قسم الجراحة بالمستشفى ذاته، الدكتور عبد الرؤوف الراشدي، في تصريح إعلامي عقب الوقفة الإحتجاجية على ضرورة تطوير المنظومة الصحية بالجهة والنهوض بها عبر تدعيم المستشفى بأطباء اختصاص وبالتجهيزات اللازمة في ظل النقص الفادح في الإطارات الطبية والمعدات خاصة بالأقسام الأساسية، على غرار قسم الإستعجالي وقسم الإنعاش والتخدير وقسم النساء والتوليد وقسم الجراحة وقسم الأشعة وقسم جراحة المجاري البولية.
وابرز ذات المصدر، أن بناء أقسام جديدة بهذا المرفق الصحي (قسم استعجالي و5 أقسام ملحقة) دون توفير الحد الأدنى من التجهيزات والأطباء المختصين يعد إهدارا للمال العام، وفق تعبيره.
يذكر أن المستشفى الجهوي بالقصرين أحدث سنة 1985 وهو يستقبل سنويا أكثر من 27 ألف مريض ويقدم أكثر من 110 ألف عيادة إستعجالية وأكثر من 50 ألف عيادة خارجية في السنة.
كما يؤمن أكثر 7 آلاف ولادة سنويا وتقدر طاقة إستيعابه بأكثر من 350 سريرا .
ويبلغ عدد أطبائه، حوالي 40 طبيبا منهم 33 طبيبا مختصا و5 أطباء أسنان وصيادلة،في حين يبلغ عددإطاراته الشبه طبية 375 إطارا.
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Par:Sly ( )
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