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وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية بداية من اليوم 14 اوت الجاري

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - اعلنت وزارة التربية في بلاغ اليوم الاربعاء عن فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية بداية من يوم 14 اوت الجاري لتتواصل الى غاية 3 سبتمبر القادم.
وأفادت الوزارة انه بالإمكان الدخول الى الموقع : Https ://inscription.education.tn لتنزيل المعطيات الخاصة بالتلميذ، والقيام بعملية استخلاص معاليم الترسيم حصريا عبر رصيد الهاتف الجوال عبر ادخال الرمز *181#



  
  
     
  
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