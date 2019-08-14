Radio Babnet Tunisie On Air: Instrumental Oriental - Oriental  

وزير الشؤوون الدينية يتابع بعض الحالات الصحية بمستشفى منى للطوارئ

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - (هند علوي زكار/وات)- في إطار المتابعة اليومية لشؤون الحج في البقاع المقدّسة أدّى وزير الشؤون الدّينية أحمد عظوم صحبة الدكتور سمير عبد المؤمن عضو البعثة الطبيّة مساء يوم الثلاثاء 13 أوت الجاري زيارة لمستشفى منى للطوارئ ومستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية لمعايدة بعض الحجيج التونسيّين المقيمين فيها والاطلاع على حالتهم الصحية.

وتتابع البعثة الصحية التونسية عن كثب الأوضاع الصحية للحجيج في عيادات مفتوحة على مدار اليوم بمقر إقاماتهم بالنزل وعند إقامتهم بالمخيمات في عرفة ومنى.
وقد وصل عدد هذه العيادات منذ حلول وفد الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة وإلى غاية اليوم قرابة 12 ألف عيادة تراوح جلها بين أمراض التنفس والروماتيزم والسكري والضغط الدم وغيرها ... أما المرضى المقيمون في المستشفيات فهم أربع حالات إحداها حاجة تونسية أجرت عملية جراحية بسبب كسر وهي حاليا في صحة جيدة وستغادر المستشفى في الأيام القليلة القادمة اما الحالات الثلاث الأخرى فتتمثل في أمراض ضيق تنفّـس وقلب وسكري ووضعهم حاليا مستقر وهم تحت متابعة طاقم طبي تونسي وسعودي وقد تم تصعيد كافة المرضى للوقوف على صعيد عرفة وإتمام مناسكهم تحت رعاية طبية .

يذكر أن السلطات السعودية وفرت مستلزمات لدعم الطاقم الطبي التونسي منها طائرة هوائية لنقل الحالات الحرجة إن وجدت، تفاديا لتعطل حركة المرور التي تعاني منها البقاع المقدسة في ذروة المناسك.
وكانت السلطات السعودية كرمت البعثة الطبية التونسية باعتبارها من ضمن أحسن البعثات الطبية في هذا الموسم تنظيما وأداء.

  
  
     
  
cadre-644dbeb3dfc65056949647d2e95d1a31-2019-08-14 19:04:48






0 de 0 commentaires pour l'article 187398



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 14 أوت 2019 | 13 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:14 16:10 12:31 05:35 03:59
27°
 27° % 54 :الرطــوبة
تونــس 24°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-2431°-2233°-2235°-2337°-23
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (14 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 août)   658,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565810891|187398 537|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires