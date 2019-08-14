Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

تقلص المبلغ المرصود لإعادة تمويل البنوك بنسبة 75ر8 بالمائة (البنك المركزي)

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - تقلص المبلغ الجملي الذي يرصده البنك المركزي التونسي لإعادة تمويل البنوك، الى غاية يوم 14 أوت 2019، بنسبة 75ر8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
وأوضح البنك المركزي، وفق الإحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه، الأربعاء، أن الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك يقارب 15 مليار دينار، مقابل 16 فاصل 4 مليار دينار سنة 2018.

وأشار الى تراجع مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك بنسبة 6ر9 بالمائة لتنحدر إلى مستوى 686 مليون دينار، مقابل 759 مليون دينار في 2018.


وأكد البنك المركزي انخفاض العمليات البنكية تحت الطلب بنسبة 34 بالمائة، أي حوالي 249 مليون دينار، الى غاية 14 أوت 2019، مقارنة بذات الفترة من 2018 (382 مليون دينار)، في حين تطورت العمليات لأجل بين البنوك بنسبة 6ر15 بالمائة لتبلغ 436 مليون دينار.

  
  
     
  
cadre-3e0a73638fc0f26b56b25bfd64cfcfe0-2019-08-14 17:42:15






0 de 0 commentaires pour l'article 187392



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 14 أوت 2019 | 13 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:14 16:10 12:31 05:35 03:59
29°
 28° % 39 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
28°-2231°-2233°-2235°-2337°-23
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (14 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 août)   658,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565805445|187392 537|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires