تقلص المبلغ المرصود لإعادة تمويل البنوك بنسبة 75ر8 بالمائة (البنك المركزي)

Mercredi 14 Août 2019
وات - تقلص المبلغ الجملي الذي يرصده البنك المركزي التونسي لإعادة تمويل البنوك، الى غاية يوم 14 أوت 2019، بنسبة 75ر8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
وأوضح البنك المركزي، وفق الإحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه، الأربعاء، أن الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك يقارب 15 مليار دينار، مقابل 16 فاصل 4 مليار دينار سنة 2018.
وأشار الى تراجع مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك بنسبة 6ر9 بالمائة لتنحدر إلى مستوى 686 مليون دينار، مقابل 759 مليون دينار في 2018.
وأكد البنك المركزي انخفاض العمليات البنكية تحت الطلب بنسبة 34 بالمائة، أي حوالي 249 مليون دينار، الى غاية 14 أوت 2019، مقارنة بذات الفترة من 2018 (382 مليون دينار)، في حين تطورت العمليات لأجل بين البنوك بنسبة 6ر15 بالمائة لتبلغ 436 مليون دينار.
وأوضح البنك المركزي، وفق الإحصائيات الأخيرة التي نشرها على موقعه، الأربعاء، أن الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك يقارب 15 مليار دينار، مقابل 16 فاصل 4 مليار دينار سنة 2018.
وأشار الى تراجع مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك بنسبة 6ر9 بالمائة لتنحدر إلى مستوى 686 مليون دينار، مقابل 759 مليون دينار في 2018.
وأكد البنك المركزي انخفاض العمليات البنكية تحت الطلب بنسبة 34 بالمائة، أي حوالي 249 مليون دينار، الى غاية 14 أوت 2019، مقارنة بذات الفترة من 2018 (382 مليون دينار)، في حين تطورت العمليات لأجل بين البنوك بنسبة 6ر15 بالمائة لتبلغ 436 مليون دينار.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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