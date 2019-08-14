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وزارة التجهيز تشرع في تنفيذ أشغال على مستوى مجرى مفترق وادى قريانة تستمر لثلاثة أشهر

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال تهيئة مجرى وادي قريانة (الدندان -منوبة ) بداية من مساء غد الخميس لتتواصل على مدى 3 اشهر وذلك في اطار استكمال انجاز حماية مدينة تونس الغربية من الفياضانات.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، الاربعاء، أن هذه الاشغال ستفضي الى تحويل جزئي لحركة المرور بنهج الإخوان حفوز (مستوى وادي قريانة) مما يتطلب توخي الحذر والتخفيف من السرعة واحترام الإشارات المرورية.


وأوضحت الوزارة أنه يمكن للعربات القادمة من جهة الزهروني والوطنية رقم 5 والقاصدة مدينة منوبة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 5 اتجاه الدندان ثم شارع الاستقلال مع الإبقاء الجولان على طبيعته بالنسبة الى مسلك العربات القادمة من جهة منوبة في اتجاه مفترق وادي قريانة.

  
  
     
  
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