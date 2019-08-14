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الاسبوع القادم، مجلس وزاري باشراف رئيس الجمهورية للتحضير للانتخابات

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - ينعقد الأسبوع القادم بقصر قرطاج، مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، للنظر في التحضيرات للإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن الناصر أجرى لقاء اليوم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تناول آخر الاستعدادات لانجاح المحطّات الانتخابيّة القادمة، أكد خلاله على ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحّين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.


كما استعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة ما شهدته بعض المناطق من اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الاضحى المبارك، وتمّ التأكيد على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة وتلافي حالات الانقطاع وتحسين منظومة معالجة المياه بما يمكّن من رفع القدرة الإنتاجية، حسب نص البلاغ.

  
  
     
  
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