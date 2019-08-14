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قبلي - الانطلاق في اعداد الملف الفني لمشروع احداث مسبح بلدي نصف اولمبي باعتمادات تناهز 5 فاصل 5 مليون دينار

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - انطلقت المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة في اعداد الملف الفني لمشروع احداث مسبح بلدي نصف اولمبي بمدينة قبلي باعتمادات جملية تقدر بـ 5 فاصل 5 مليون دينار وفق ما اكده المندوب الجهوي (سامي البكري) صباح اليوم لمراسل وات مشيرا الى ان هذا المسبح كان مبرمجا على حساب ميزانية التنمية لوزارة الاشراف لسنة 2022 الا انه وبتدخل عديد الاطراف على المستويين الجهوي والوطني امكن تقديم برمجة هذا المشروع لتكون خلال السنة الجارية مع رصد 400 الف دينار لانطلاقة الدراسات الفنية ثم رصد مبلغ 5 فاصل 1 مليون دينار للانجاز.

واوضح المصدر ذاته ان المندوبية باشرت ماراطون انجاز هذا المشروع الضخم بالجهة والذي يتطلب متابعة كبيرة من قبل المصالح الفنية الجهوية والمركزية لوزارتي شؤون الشباب والرياضة والتجهيز والاسكان مؤكدا الشروع في اعداد الملف الفني لهذا المشروع والاعلان عن مناظرة معمارية لرسم تصور لهذا المسبح شارك فيها حوالي 50 مهندسا معماريا وتم على اثرها تكوين لجنة جهوية لفرز الملفات المقدمة من اجل اختيار مجموعة من المهندسين والاذن لهم بانجاز التصميم الاولي للمشروع.


وعبر ( البكري)عن امله في ان يكون تصميم هذا المشروع حاضرا مع موفى هذه السنة ليتم على اثره الاعلان عن طلب عروض انجاز المسبح الذي يتطلب اشغالا ثقيلة ستنجز بالمركب الرياضي طريق قابس بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي لتتحول بذلك هذه المنشاة الرياضية الى منشاة متكاملة بها قاعة مغطاة وملعب معشب ومركز لالعاب القوى ومضمار اصطناعي سيتم الشروع في انجازه قريبا.

  
  
     
  
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