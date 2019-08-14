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ضبط 9 أشخاص بصدد اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة ببن قردان

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - تمكّنت دوريّة تابعة لفرقة الحدود البريّة للحرس الوطني بالشّوشة معتمدية بن قردان ولاية مدنين، أمس الثلاثاء، من ضبط عائلة تحمل جنسيّة سودانيّة تتكوّن من 9 أشخاص بصدد اجتياز الحدود اللّيبية التّونسية خلسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بمباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم من أجل "دخول التّراب التّونسي على غير الصّيغ القانونيّة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.


  
  
     
  
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