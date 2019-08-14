المنستير: المحكمة الابتدائية تقضي بإلغاء قبول مطلب ترشح قائمة مستقلة وترفض الطعن في قرار الهيئة المتعلق برفض قائمة حزبية

Mercredi 14 Août 2019



وات

- قضت المحكمة الإبتدائية بالمنستير، اليوم الاثنين، بإلغاء قبول مطلب ترشح قائمة مستقلة والتشطيب عليها من قائمة الانتخابات المترشحة المقبولة وإلزامها بدفع 400 دينار، كما قضت برفض الطعن في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير المتعلق برفضها لقائمة حزبية، وفق ما أفاد به (وات)، فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير.ويكون الطعن في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الاعلام أو التعليق، وذلك في الطور الابتدائي أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير، في حين يكون الطعن في الطور الاستئنافي أمام الدوائر الاستنافية بالمحكمة الإدارية في مقرها الكائن بتونس العاصمة، طبق دليل الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 حسب ما بينته ل(وات) جميلة الشطيطي رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.يذكر أن قائمة حزبية مقبولة كانت طعنت لدى المحكمة الإبتدائية بالمنستير في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير في قبول قائمة مستقلة، بداعي وجود تشابه في التسمية بين اسم قائمتها الحزبية واسم القائمة المستقلة.وطعنت قائمة حزبية غير مقبولة لدى المحكمة الإبتدائية بالمنستير في قرار الرفض الذي أصدرته الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بشأنها.وكانت أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بتاريخ 6 أوت الجاري عن 50 قائمة مقبولة أوليا للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة المنستير من مجموعة 55 قائمة ترشحت لهذه الانتخابات وعلقت بمقرها كلّ القائمات المقبولة أوليا.