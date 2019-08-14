'' إكسبو 2020 دبي'' يواصل قبول الترشحات في اطار برنامج ''مبادرات غير مألوفة ''الى حدود 30 سبتمبر

Mercredi 14 Août 2019



وات

- يواصل "معرض إكسبو 2020 دبي " الذي ستشارك فيه تونس رسميا ، قبول الترشحات لبرنامج " البحث عن مبادرات خارجة عن المألوف" الى حدود 30 سبتمبر 2019 .وأشار مركز النهوض بالصادرات ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني ، انه يمكن لاي بلد ، في اطار هذا البرنامج، تقديم افكار مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكون تلك المبادرات حاملة لفكرة مبتكرة غير مسبوقة.وفتح القائمون على البرنامج باب المشاركة ، امام الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمؤسسات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب الوسط الجامعي والمجموعات والمجتمع المدني.ويتضمن ملف الترشح ، الذي يرسل عبر البريدي الالكتروني الى القائمين على البرنامج، وصفا للمبادرة وكيفية تقديمها لحلول لتحدي لتحدي التنمية والعلاقة التي تربط المشروع بأهداف التنمية المستدامة ووصف تأثيره على الصعيد المحلي و الإقليمي.وستعرض المبادرات المقبولة والتي تعني بالمساكن الصديقة للبيئة و المساهمة في تحسين سبل العيش وتطوير المؤسسات وتقديم خدمات شاملة ومستدامة ، امام الزوار المقبلين على معرض " إكسبو 2020 دبي" وكانت تونس قد وقعت ، يوم 10 جوان 2019، عقد المشاركة في معرض "اكسبو 2020 دبي "، الذي سيتم تنظيمه بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة على مدى 6 أشهر، ابتداء من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أفريل 2021.