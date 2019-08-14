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إحباط محاولة اجتياز بجبنيانة ل11 افريقيا من بينهم طفلان

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - أحبطت فرقة الأبحاث و التفتيش التابعة للحرس الوطنى محاولة اجتياز بجبنيانة من ولاية صفاقس، شارك فيها 11 شخصا من جنسيات افريقية من بينهم طفلان، وفق ما صرح به اليوم الاربعاء ل(وات) المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى العقيد حسام الدين الجبابلي.
وأضاف الجبابلى أنه تم التنسيق مع منظمات الهجرة لإيواء المجتازين.



  
  
     
  
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