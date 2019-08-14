جماهير غفيرة تتفاعل مع الفنان فيصل الصغير في مهرجان سليانة الدولي

Mercredi 14 Août 2019



وات

- تواصلت مساء الثلاثاء فعاليات مهرجان سليانة الدولي في نسخته الثانية الدولية بسهرة أثثها مغني الراي الجزائري الفنان الشاب "فيصل الصغير" والتي لاقت إقبال الالاف من الجماهير من كل حدب وصوب.طوابير طويلة من محبي هذا الفنان وقفوا لساعات أمام شباك التذاكر من خلال ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة من أجل الظفر بتذكرة ليسافر عبرها صاحبها في رحلة نحو الفن الجزائري وليستمتع خاصة مع قطرات خفيفة من الامطار التي ساهمت في إنعاش الجو وزادت في حماس الجماهير.استهل الفنان الشاب السهرة بأغنيته الشهيرة "توحشتك انا" التي ابهرت الجماهير الغفيرة ليغني اثرها باقة من اغانيه منها "كذابة " و"حسيت بيها" و"بركات" لتتفاعل الجماهير الحاضرة بأعداد غفيرة من مختلف مناطق ولاية سليانة عبر أصواتهم وهتافاتهم التي رافقت كل أغانيه كلمة بكلمة.الجماهير الحاضرة من شباب ونساء وأطفال وكهول غنوا ورقصوا وصفقوا مبرهنين في كل سهرة أنهم متعددو الأذواق و الالوان الفنية.وأكدت إحدى الحاضرات في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنها قدمت من مدنين خصيصا لحضور حفل الفنان فيصل الصغير رغم أن سفرتها فاقت 6 ساعات تحملت خلالها ارتفاع درجات الحرارة أمس.من جهته قال الفنان فيصل الصغير في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة إن جمهور تونس عامة هو جمهور له خصوصية بالنسبة إليه حيث برهن في كل ولاية زارها بما في ذلك ولاية سليانة التي يحيي فيها لأول مرة حفلا فنيا، أنه جمهور وفي.وأضاف ان هذا الإقبال الجماهيري الكبير "يدل على الأخوة بين تونس و الجزائر ومدى متانة العلاقات"، وأشار إلى أن حفل ولاية سليانة هو الحفل العاشر الذي يحييه خلال صائفة 2019 و سيحيي اليوم الاربعاء حفلا فنيا بولاية قبلي .يذكر أن للجمهور نصيب مساء اليوم الاربعاء ضمن مهرجان سليانة الدولي، مع الثنائي فوزي بن قمرة ووليد التونسي.