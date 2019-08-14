جماهير غفيرة تتفاعل مع الفنان فيصل الصغير في مهرجان سليانة الدولي

Mercredi 14 Août 2019
وات - تواصلت مساء الثلاثاء فعاليات مهرجان سليانة الدولي في نسخته الثانية الدولية بسهرة أثثها مغني الراي الجزائري الفنان الشاب "فيصل الصغير" والتي لاقت إقبال الالاف من الجماهير من كل حدب وصوب.
طوابير طويلة من محبي هذا الفنان وقفوا لساعات أمام شباك التذاكر من خلال ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة من أجل الظفر بتذكرة ليسافر عبرها صاحبها في رحلة نحو الفن الجزائري وليستمتع خاصة مع قطرات خفيفة من الامطار التي ساهمت في إنعاش الجو وزادت في حماس الجماهير.
استهل الفنان الشاب السهرة بأغنيته الشهيرة "توحشتك انا" التي ابهرت الجماهير الغفيرة ليغني اثرها باقة من اغانيه منها "كذابة " و"حسيت بيها" و"بركات" لتتفاعل الجماهير الحاضرة بأعداد غفيرة من مختلف مناطق ولاية سليانة عبر أصواتهم وهتافاتهم التي رافقت كل أغانيه كلمة بكلمة.
الجماهير الحاضرة من شباب ونساء وأطفال وكهول غنوا ورقصوا وصفقوا مبرهنين في كل سهرة أنهم متعددو الأذواق و الالوان الفنية.
وأكدت إحدى الحاضرات في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنها قدمت من مدنين خصيصا لحضور حفل الفنان فيصل الصغير رغم أن سفرتها فاقت 6 ساعات تحملت خلالها ارتفاع درجات الحرارة أمس.
من جهته قال الفنان فيصل الصغير في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة إن جمهور تونس عامة هو جمهور له خصوصية بالنسبة إليه حيث برهن في كل ولاية زارها بما في ذلك ولاية سليانة التي يحيي فيها لأول مرة حفلا فنيا، أنه جمهور وفي.
وأضاف ان هذا الإقبال الجماهيري الكبير "يدل على الأخوة بين تونس و الجزائر ومدى متانة العلاقات"، وأشار إلى أن حفل ولاية سليانة هو الحفل العاشر الذي يحييه خلال صائفة 2019 و سيحيي اليوم الاربعاء حفلا فنيا بولاية قبلي .
يذكر أن للجمهور نصيب مساء اليوم الاربعاء ضمن مهرجان سليانة الدولي، مع الثنائي فوزي بن قمرة ووليد التونسي.
طوابير طويلة من محبي هذا الفنان وقفوا لساعات أمام شباك التذاكر من خلال ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة من أجل الظفر بتذكرة ليسافر عبرها صاحبها في رحلة نحو الفن الجزائري وليستمتع خاصة مع قطرات خفيفة من الامطار التي ساهمت في إنعاش الجو وزادت في حماس الجماهير.
استهل الفنان الشاب السهرة بأغنيته الشهيرة "توحشتك انا" التي ابهرت الجماهير الغفيرة ليغني اثرها باقة من اغانيه منها "كذابة " و"حسيت بيها" و"بركات" لتتفاعل الجماهير الحاضرة بأعداد غفيرة من مختلف مناطق ولاية سليانة عبر أصواتهم وهتافاتهم التي رافقت كل أغانيه كلمة بكلمة.
الجماهير الحاضرة من شباب ونساء وأطفال وكهول غنوا ورقصوا وصفقوا مبرهنين في كل سهرة أنهم متعددو الأذواق و الالوان الفنية.
وأكدت إحدى الحاضرات في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنها قدمت من مدنين خصيصا لحضور حفل الفنان فيصل الصغير رغم أن سفرتها فاقت 6 ساعات تحملت خلالها ارتفاع درجات الحرارة أمس.
من جهته قال الفنان فيصل الصغير في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة إن جمهور تونس عامة هو جمهور له خصوصية بالنسبة إليه حيث برهن في كل ولاية زارها بما في ذلك ولاية سليانة التي يحيي فيها لأول مرة حفلا فنيا، أنه جمهور وفي.
وأضاف ان هذا الإقبال الجماهيري الكبير "يدل على الأخوة بين تونس و الجزائر ومدى متانة العلاقات"، وأشار إلى أن حفل ولاية سليانة هو الحفل العاشر الذي يحييه خلال صائفة 2019 و سيحيي اليوم الاربعاء حفلا فنيا بولاية قبلي .
يذكر أن للجمهور نصيب مساء اليوم الاربعاء ضمن مهرجان سليانة الدولي، مع الثنائي فوزي بن قمرة ووليد التونسي.
En continu
- Hier 21:33 حافظ قائد السبسي يدعو الشاهد الى الاستقالة
- Hier 18:29 علي العابدي ينضم الى نادي باريس لكرة القدم
- Hier 11:51 الشيخ راشد، و ''ما ملكت أيمانهم''.!
- Hier 10:56 لا يصلحون للحكم ...
- Hier 09:53 المرأة التونسيّة بين العُقوق و الحُقوق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:49
|19:14
|16:10
|12:31
|05:35
|03:59
|
32°
|31°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
10.3 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-23
|31°-22
|33°-22
|35°-23
|37°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 883) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 806) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 906) كلات بعضها ..
( 66 678) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 264) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 575) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 995) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 368) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 743) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 035) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 844) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 48 037) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 47 012) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 311) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 495) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 046) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 677) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 667) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 42 237) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 42 227) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
Par:kerker (France )
Sur: الCGTT تؤكد تعرضها لمؤامرة يقودها وزير الشؤون الاجتماعية