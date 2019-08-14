البنك المركزي: عدد مكاتب الصرف اليدوي للعملة التي انطلقت في النشاط ارتفع الى 25 مكتبا

Mercredi 14 Août 2019



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- كشف البنك المركزي التونسي ان عدد مكاتب الصرف اليدوي المرخص لها للقيام بشراء وبيع العملة التي انطلقت في العمل ارتفع الى 25 مكتبا علما وان البنك وافق على ملفات 45 مترشحا تقدموا بمطالب لفتح هذا النوع من المكاتب.وتصدرت ولاية تونس وولاية سوسة ، وفق بيانات نشرها البنك على موقعه الالكتروني مؤخرا، قائمة المكاتب المفتوحة ب6 مكاتب لكل منهما وشهدت ولايات جربة ونابل والمهدية افتتاح 3 مكاتب بكل منها في حين استفادت ولايات أخرى من عدد مكاتب أقل .وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، خلال شهر جوان 2019 ، عن شروع 7 مكاتب متخصصة في الصرف في العمل وقد تسارعت وتيرة افتتاح هذه المكاتب على امتداد الأشهر الأخيرة.ويحضع فتح مكاتب صرف العملة الى مقتضيات المنشور عدد 7 لسنة 2018 للبنك المركزي التونسي والذي ينص على شروط الحصول على هذا الترخيص والأسباب التي يمكن ان تفضى الى سحبه في صورة ارتكاب اخلالات .وستسهم مكاتب الصرف اليدوي للعملة المرخص لها في تقنين عمليات بيع وشراء العملة مما يقلص من دور المسالك غير القانونية لشراء العملات في تونس.