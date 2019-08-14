Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

البنك المركزي: عدد مكاتب الصرف اليدوي للعملة التي انطلقت في النشاط ارتفع الى 25 مكتبا

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
وات - كشف البنك المركزي التونسي ان عدد مكاتب الصرف اليدوي المرخص لها للقيام بشراء وبيع العملة التي انطلقت في العمل ارتفع الى 25 مكتبا علما وان البنك وافق على ملفات 45 مترشحا تقدموا بمطالب لفتح هذا النوع من المكاتب.

وتصدرت ولاية تونس وولاية سوسة ، وفق بيانات نشرها البنك على موقعه الالكتروني مؤخرا، قائمة المكاتب المفتوحة ب6 مكاتب لكل منهما وشهدت ولايات جربة ونابل والمهدية افتتاح 3 مكاتب بكل منها في حين استفادت ولايات أخرى من عدد مكاتب أقل .



وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، خلال شهر جوان 2019 ، عن شروع 7 مكاتب متخصصة في الصرف في العمل وقد تسارعت وتيرة افتتاح هذه المكاتب على امتداد الأشهر الأخيرة.

ويحضع فتح مكاتب صرف العملة الى مقتضيات المنشور عدد 7 لسنة 2018 للبنك المركزي التونسي والذي ينص على شروط الحصول على هذا الترخيص والأسباب التي يمكن ان تفضى الى سحبه في صورة ارتكاب اخلالات .

وستسهم مكاتب الصرف اليدوي للعملة المرخص لها في تقنين عمليات بيع وشراء العملة مما يقلص من دور المسالك غير القانونية لشراء العملات في تونس.


  
  
     
  
cadre-cab98926d2e2c54ad3b99fcb9f9f9e52-2019-08-14 10:40:16






1 de 1 commentaires pour l'article 187371

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 14 Août 2019 à 11h 07m |           
باهي حكاية ولاية جربة😃⁦.



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 14 أوت 2019 | 13 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:14 16:10 12:31 05:35 03:59
30°
 30° % 40 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
30°-2231°-2233°-2235°-2337°-23
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565778074|187371 1349|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires