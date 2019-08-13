السيطرة على 95 بالمائة من الحريق الذي جد الثلاثاء بجبل عمار بسيدي ثابت

Mardi 13 Août 2019
وات - تمت في حدود الساعة العاشرة من مساء اليوم، السيطرة على 95 بالمائة من الحريق الذي اندلع، الثلاثاء، بجبل عمار بسيدي ثابت، بحسب ما استقته "وات" من القاعة المركزية للديوان الوطني للحماية المدنية، على لسان الملازم الأول، محمود خليل الحمزاوي.
وأوضح الحمزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحريق اندلع حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء، وشمل أجزاء من جبل بازينة التابع ترابيا لولاية منوبة، وأجزاء من جبل شباو التابع لولاية أريانة، مبينا أن النيران أتت على مساحات غابية تتراوح بين 35 و40 هكتارا.
وأفاد بأن بقايا الحريق مازالت تلتهم جيوبا بمرتفعات هذه الجبال، بعد أن تمت السيطرة عليه، وحصره من مختلف الجوانب.
وبين المصدر أن الادارتين الجهويتين للحماية المدنية بمنوبة وأريانة قد خصصت كل منهما شاحنتي إطفاء لإخماد الحريق، بالإضافة الى شاحنتين خصصتهما مصالح إدارة الغابات، لتتيح هذه التدخلات المتضافرة السيطرة على الحريق.
وأوضح الحمزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحريق اندلع حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء، وشمل أجزاء من جبل بازينة التابع ترابيا لولاية منوبة، وأجزاء من جبل شباو التابع لولاية أريانة، مبينا أن النيران أتت على مساحات غابية تتراوح بين 35 و40 هكتارا.
وأفاد بأن بقايا الحريق مازالت تلتهم جيوبا بمرتفعات هذه الجبال، بعد أن تمت السيطرة عليه، وحصره من مختلف الجوانب.
وبين المصدر أن الادارتين الجهويتين للحماية المدنية بمنوبة وأريانة قد خصصت كل منهما شاحنتي إطفاء لإخماد الحريق، بالإضافة الى شاحنتين خصصتهما مصالح إدارة الغابات، لتتيح هذه التدخلات المتضافرة السيطرة على الحريق.
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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