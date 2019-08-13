صفاقس ... خرجة ''الحراير بالسفساري'' احتفاء بالعيد الوطني للمرأة

Mardi 13 Août 2019
وات - على وقع أنغام الحضرة الصفاقسية، ووسط الزغاريد، انطلقت مساء اليوم الثلاثاء من أمام مقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بصفاقس، خرجة "الحراير بالسفساري"، وذلك احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية.
وقد جابت هذه الخرجة، التي جاءت ببادرة من فرع صفاقس لجمعية "تراثنا"، شوارع المدينة وأزقة المدينة العتيقة، وتحديدا سوق الربع، حيث تروج الصناعات التقليدية التونسية، من سفساري وجبة وبلغة وشاشية، لتتجه نحو مقر النيابة الجهوية لاتحاد المرأة التونسية، مرورا بالمدينة العصرية.
Photo credits Wael Rmili
ويراد من خلال تنظيم هذه التظاهرة، وفق ما أفاد به رئيس فرع صفاقس لجمعية تراثنا "فاكر التركي"، في تصريح إعلامي، "إحياء تراث السفساري التونسي وتجذيره كأحد مكونات ثقافة المرأة التونسية".
من جهتهن، أعرب عدد من المشاركات في هذه التظاهرة الطريفة عن تقديرهن لهذه المبادرة وارتياحهن لارتداء السفساري التونسي، باعتباره يمثل، في رأيهن، "صورة للمرأة التونسية الأصيلة".
Photo credits Omar Jmal
يذكر أن هذه التظاهرة، التي انتظمت بالشراكة مع عديد الجمعيات، على غرار جمعية القرية الحرفية، وجمعية النهوض بالمرأة الريفية بالمحرس، والاتحاد الوطني للمرأة، والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، قد نالت إعجاب عديد المواطنين في شوارع مدينة صفاقس، حتى أانهم لم يكتفوا بالمتابعة والفرجة، بل التقطوا صورا تخلد الذكرى عبر هواتفهم الذكية.
وقد جابت هذه الخرجة، التي جاءت ببادرة من فرع صفاقس لجمعية "تراثنا"، شوارع المدينة وأزقة المدينة العتيقة، وتحديدا سوق الربع، حيث تروج الصناعات التقليدية التونسية، من سفساري وجبة وبلغة وشاشية، لتتجه نحو مقر النيابة الجهوية لاتحاد المرأة التونسية، مرورا بالمدينة العصرية.
Photo credits Wael Rmili
ويراد من خلال تنظيم هذه التظاهرة، وفق ما أفاد به رئيس فرع صفاقس لجمعية تراثنا "فاكر التركي"، في تصريح إعلامي، "إحياء تراث السفساري التونسي وتجذيره كأحد مكونات ثقافة المرأة التونسية".
من جهتهن، أعرب عدد من المشاركات في هذه التظاهرة الطريفة عن تقديرهن لهذه المبادرة وارتياحهن لارتداء السفساري التونسي، باعتباره يمثل، في رأيهن، "صورة للمرأة التونسية الأصيلة".
Photo credits Omar Jmal
يذكر أن هذه التظاهرة، التي انتظمت بالشراكة مع عديد الجمعيات، على غرار جمعية القرية الحرفية، وجمعية النهوض بالمرأة الريفية بالمحرس، والاتحاد الوطني للمرأة، والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، قد نالت إعجاب عديد المواطنين في شوارع مدينة صفاقس، حتى أانهم لم يكتفوا بالمتابعة والفرجة، بل التقطوا صورا تخلد الذكرى عبر هواتفهم الذكية.
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Par:mandhouj (France )
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