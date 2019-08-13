انقطاع الكهرباء في سبيطلة ثاني أيام العيد لم يشمل سوى 16 أو 20 عائلة (شركة الكهرباء والغاز)

Mardi 13 Août 2019
وات - أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، المنصف الهرابي، أن انقطاع الكهرباء، الذي طرأ ثاني أيام عيد الأضحى (الاثنين 12 أوت 2019) على منطقة الرحايات من معتمدية سبيطلة (ولاية القصرين) ناجم عن عطب فني "عادي" ولم يشمل سوى 16 أو 20 عائلة قاطنة بالجهة.
وأوضح الهرابي، في تصريح خص به (وات) بعد ظهر الثلاثاء، أن "هذه الانقطاعات، التي تم تهويلها في وسائل الإعلام، ناتجة عن أعطاب فنية يمكن حدوثها في أي مكان واي زمان".
ونفى ما تم تداوله بخصوص تسبب انقطاع الكهرباء بمنطقة الرحايات في تعفن لحوم أغنام عيد الأضحى، مشيرا الى التدخل الفوري للأعوان لاصلاح هذا العطب واعادة تشغيله بعد ساعة واحدة من الانقطاع.
وقال الهرابي "لا تواجه الشركة أي مشاكل تتعلق بقدرة انتاج الكهرباء، خاصة إثر دخول محطات توليد الكهرباء ببرج العامري (المرناقية) ورادس وتوزر حيز الاستغلال"، مذكرا بان الشركة تقوم بتزويد ليبيا بالكهرباء.
وأوضح الهرابي، في تصريح خص به (وات) بعد ظهر الثلاثاء، أن "هذه الانقطاعات، التي تم تهويلها في وسائل الإعلام، ناتجة عن أعطاب فنية يمكن حدوثها في أي مكان واي زمان".
ونفى ما تم تداوله بخصوص تسبب انقطاع الكهرباء بمنطقة الرحايات في تعفن لحوم أغنام عيد الأضحى، مشيرا الى التدخل الفوري للأعوان لاصلاح هذا العطب واعادة تشغيله بعد ساعة واحدة من الانقطاع.
وقال الهرابي "لا تواجه الشركة أي مشاكل تتعلق بقدرة انتاج الكهرباء، خاصة إثر دخول محطات توليد الكهرباء ببرج العامري (المرناقية) ورادس وتوزر حيز الاستغلال"، مذكرا بان الشركة تقوم بتزويد ليبيا بالكهرباء.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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