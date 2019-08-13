عشر نساء فقط في رئاسة قائمات، في ولاية منوبة، اغلبها حزبية.. ونسبة ترشح النساء بلغت 45,25 بالمائة

Mardi 13 Août 2019



وات

- بلغ عدد النساء رئيسات القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بولاية منوبة، 10 فقط وبنسبة 18 بالمائة مقابل 82 بالمائة ذكور من جملة القائمات المقبولة وهي 57 قائمة منها 26 قائمة حزبية و20 قائمة مستقلة و11 قائمة ائتلافية ،حسب تصريح المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة حسني السحباني لمراسلة "وات" بالجهة اليوم الثلاثاء.وارتفع عدد رئيسات القائمات اناث بالدائرة الانتخابية بمنوبة خلال هذه المحطة الانتخابية مقارنة بالانتخابات التشريعية 2014، حيث بلغ عددهن 06 نساء، وذلك من جملة 59 قائمة مترشحة حينها منها 33 قائمة حزبية و19 قائمة مستقلة و7 ائتلافية.وقد وتوزعت رئيسات القائمات المترشحات على 05 قائمات حزبية ،وهي البديل التونسي (فوزية بن فضة المترشحة في التشريعية الماضية عن حزب الاتحاد الوطني الحر والنائبة الثانية بمجلس النواب الحالي ثم قائمة حزب هلموا لتونس (التي تتراسها النائبة ايضا هدى تقية المترشحة سابقا عن حركة نداء تونس)، ثم قائمة حزب الامل (التي تتراسها الاستاذة الجامعية ريم درويش) وقائمة حزب أمل تونس (فاطمة بن سالم) والحزب الاشتراكي (سلمى الطاهري).وتتراس ثلاث نساء ايضا بمنوبة قائمات مستقلة وهي تونس العزيزة (سالمة بن رقابة ) وقائمة السيدة المنوبية (ليلى وقلاني) وقائمة حقّي (هدى الاندلسي وهي فلاحة وعضوة مجلس بلدي بطبربة مترشحة عن النهضة)، فيما تراست امراتين قائمتين ائتلافيتين وهي "امل وعمل" (هاجر شباح) وقائمة " تحرّك" (الفة الجويني).وبلغ عدد المترشحات اناث في القائمات الاصلية المترشحة وهي 57 قائمة، 175 امراة عدد هام منها شابات دون ال35 سنة فيما كان عدد المترشحات بين الاصلية والتكميلية 248 امراة حسب معطيات الهيئة الفرعية للانتخابات وذلك بنسبة 45,25 بالمائة من جملة المترشحين (القائمات الاصلية والتكميلة المقبولة) البالغ عددهم 548 مترشحا.كما نالت مترشحة لقب اصغر مترشحة بالقائمات المقبولة وعمرها 23 سنة فيما بلغ عمر اكبر المترشحات 73 سنة وكانت ثاني اكبر المترشحين بجملة المترشحين بعد ان بلغ مترشح سن ال74 سنة .وشهدت الترشحات الانتخابية بمنوبة انسحاب عضوة قائمة فقط وذلك يوم السبت المنقضي ويتواصل حسب نفس المصدر اجال الانسحاب الى تاريخ 29 اوت الجاري شرط عدم اسقاط القائمة والتعويض وفي حدود ما يسمح لرئيس القائمة لتصحيحها.يذكر ان الانتخابات البلدية بالدائرة الانتخابية بمنوبة قد سجلت فوز 103 امراة بمقاعد في المجالس البلدية ب10 بلديات بالجهة وبنسبة 44,01 بالمائة من جملة 234 مقعدا .