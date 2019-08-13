الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعين الحكمة التونسية درصاف القنواطي في دورة الالعاب الافريقية

Mardi 13 Août 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الثلاثاء ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم تولى تعيين الحكمة درصاف القنواطي للمشاركة في الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية التي ستحتضنها العاصمة المغربية الرباط من 19 إلى 31 أوت الجاري.
وستشارك درصاف القنواطي قبل ذلك في الملتقى الوطني لحكام النخبة الذي ستنظمه الجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق مع الإدارة الوطنية للتحكيم تحت إشراف خبراء دوليين ومحليين من 13 الى 17 اوت الجاري لفائدة الحكام المؤهلين لادارة مباريات الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.
واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان هذا الملتقى سيشهد مشاركة 70 حكما وحكما مساعدا من بينهم 4 عناصر نسائية هن هادية عمارة ودرصاف القنواطي (حكمتا ساحة) ورحمة العلويني وهدى عافين (حكمتان مساعدتان).
يذكر ان درصاف القنواطي كانت قد دخلت تاريخ كرة القدم التونسية والعربية بعد ان اصبحت اول امراة تتولى ادارة مباراة رسمية في احدى البطولات العربية بتعيينها يوم 15 جوان الماضي حكمة للمباراة التي جمعت بين الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وستشارك درصاف القنواطي قبل ذلك في الملتقى الوطني لحكام النخبة الذي ستنظمه الجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق مع الإدارة الوطنية للتحكيم تحت إشراف خبراء دوليين ومحليين من 13 الى 17 اوت الجاري لفائدة الحكام المؤهلين لادارة مباريات الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.
واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان هذا الملتقى سيشهد مشاركة 70 حكما وحكما مساعدا من بينهم 4 عناصر نسائية هن هادية عمارة ودرصاف القنواطي (حكمتا ساحة) ورحمة العلويني وهدى عافين (حكمتان مساعدتان).
يذكر ان درصاف القنواطي كانت قد دخلت تاريخ كرة القدم التونسية والعربية بعد ان اصبحت اول امراة تتولى ادارة مباراة رسمية في احدى البطولات العربية بتعيينها يوم 15 جوان الماضي حكمة للمباراة التي جمعت بين الترجي الرياضي والنادي البنزرتي لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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