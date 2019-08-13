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الملعب التونسي يضم المدافع وليد الحسني والغامبي محمد نوانغ

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
وات - ابرمت هيئة الملعب التونسي صفقتين جديدتين لتعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم استعدادا للموسم الرياضي 2019-2020 بتعاقدها مع المدافع وليد الحسني والمهاجم الغامبي محمد نوانغ.
واورد الموقع الرسمي لفريق باردو ان مدافع المنتخب الاولمبي التونسي وليد الحسني وقع على عقد لمدة موسمين مشيرا الى ان اللاعب البالغ من العمر 26 سنة يحذق اللعب في المحور وفي مركز ظهير ايمن.

وبخصوص محمد نوانغ (18 عاما)، فقد اوضح نفس المصدر ان اللاعب يشغل مركز جناح وقد امضى عقدا لمدة خمس سنوات.


وكان الملعب التونسي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع مجموعة من اللاعبين على غرار علي الجمل وبلال ايت مالك وبهاء الدين عثمان ورفيق المدنيني وزين الدين التواتي.
يذكر ان ابناء المدرب منتصر الوحيشي يستهلون مشوارهم في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملاقاة مضيفهم النادي الافريقي في دربي العاصمة الصغير يوم السبت 24 اوت الجاري على ملعب رادس.

  
  
     
  
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