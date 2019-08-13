صفاقس: تكوين فريق عمل قانوني للنظر في مقاضاة الجهات المسؤولة عن انقطاع الماء الصالح للشرب

Mardi 13 Août 2019
وات - قرّر فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركائه في المجتمع المدني، للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن "الاعتداء الصارخ وانتهاك أحد الحقوق الأساسية للإنسان المتمثل في الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب بأغلب مناطق الجهة منذ أيام والتي بلغت ذروتها يوم عيد الأضحى ممّا حوّل مناسبة فرحة إلى كابوس ومعاناة أليمة لأغلب سكان الولاية".
وحمّل، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، تلقت مراسلة (وات) بالجهة نسخة منه، المسؤولية كاملة للدولة وخصوصا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، عن "الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة"، كما حملها مسؤولية التسبب في "تنامي مناخ الاحتقان والاستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها".
وأشار ذات البيان، إلى أنه كان من المتوقع أن تتفادى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الأمر في أسرع الأوقات خاصة بعد البيان الصادر عنها بتاريخ 8 أوت 2019 وما تضمنه من وعود وتطمينات حول الموضوع.
وطالب فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، التحرّك سريعا من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة.
وأكد، من جانب آخر، مساندته للتحركات الاحتجاجية السلمية لأهالي الجهة من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع، باعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة والتزاما محمولا على الدولة، معربا عن استغرابه من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي.
وحمّل، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، تلقت مراسلة (وات) بالجهة نسخة منه، المسؤولية كاملة للدولة وخصوصا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، عن "الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة"، كما حملها مسؤولية التسبب في "تنامي مناخ الاحتقان والاستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها".
وأشار ذات البيان، إلى أنه كان من المتوقع أن تتفادى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الأمر في أسرع الأوقات خاصة بعد البيان الصادر عنها بتاريخ 8 أوت 2019 وما تضمنه من وعود وتطمينات حول الموضوع.
وطالب فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، التحرّك سريعا من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة.
وأكد، من جانب آخر، مساندته للتحركات الاحتجاجية السلمية لأهالي الجهة من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع، باعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة والتزاما محمولا على الدولة، معربا عن استغرابه من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي.
1 de 1 commentaires pour l'article 187353
En continu
- 10:56 لا يصلحون للحكم ...
- Hier 18:36 المرة الجاية نشربوك عندنا قهوة يا مدام..!
- Hier 16:03 الزبيدي ليس لطفي براهم..
- Hier 11:29 الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية
- Hier 10:10 لفتة إنسانية من صلاح مع المشجع الصغير
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:51
|19:15
|16:10
|12:31
|05:34
|03:58
|
30°
|30°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-28
|31°-23
|31°-22
|32°-22
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 782) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 732) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 881) كلات بعضها ..
( 66 623) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 232) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 544) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 977) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 227) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 712) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 015) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 833) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 963) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 991) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 268) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 485) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 998) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 636) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 130) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 42 216) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 207) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: أيها الفاشلون ، ابدا لم يحصل هذا زمن بن علي...