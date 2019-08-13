باجة: محتجون يغلقون الطريق الرابطة بين نفزة وطبرقة بسبب انقطاع الماء

Mardi 13 Août 2019
وات - أغلق عدد من اهالي الجميلة ونفزة الغربية من معتمدية نفزة بباجة، اليوم الثلاثاء، الطريق الرابطة بين نفزة وطبرقة على مستوى الكلمتر عدد 1 بمنطقة بنى سعيد احتجاجا على تواصل انقطاع الماء لليوم الثالث على التوالي.
وقد أدت حالة الاحتقان وانقطاع الطريق إلى شلل في حركة المرور بهذه الطريق ذات الاهمية السياحية الكبيرة رغم تدخل وحدات الحرس الوطنى وعدد من المسؤولين .
وبين مراد الدواسي عمدة الجميلة لمراسلة (وات) بباجة ان المنطقة تعيش حالة من الاحتقان بسبب تواصل انقطاع الماء بمناطق الجميلة ونفزة الغربية وهي مناطق تضم اكثر من 11 الف ساكن، مبينا ان أهالي المنطقة عمدوا يوم أمس أيضا إلى قطع الطريق احتجاجا على انقطاع الماء يوم عيد الاضحى وتلقوا وعودا بعودة المياه غير ان التزود بالماء لم يتم بعد، بحسب قوله.
وأفاد المدير الجهوى للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، محمد كدردر، في تصريح ل (وات) أن الشركة أصلحت أمس الاثنين عطبا بقناة جلب بوادى نفزة، وأصلحت الكسر الذى كان قد تسبب فى افراغ خزان المياه فى اليومين الماضيين.
وأوضح أنه كان من المفروض أن يتواصل تزويد الاهالي بالماء منذ مساء أمس الاثنين، خصوصا وانه لا توجد حاليا اي اشكاليات ذات صلة بالشركة إذ أن عداداتها وقنواتها تعمل بصفة طبيعية، معتبرا أن الاشكال يمكن ان يكون متعلقا بطرق توزيع المياه على التجمعات السكنية، وبالتصرف فى الماء فى الجمعية المائية.
وقد أدت حالة الاحتقان وانقطاع الطريق إلى شلل في حركة المرور بهذه الطريق ذات الاهمية السياحية الكبيرة رغم تدخل وحدات الحرس الوطنى وعدد من المسؤولين .
وبين مراد الدواسي عمدة الجميلة لمراسلة (وات) بباجة ان المنطقة تعيش حالة من الاحتقان بسبب تواصل انقطاع الماء بمناطق الجميلة ونفزة الغربية وهي مناطق تضم اكثر من 11 الف ساكن، مبينا ان أهالي المنطقة عمدوا يوم أمس أيضا إلى قطع الطريق احتجاجا على انقطاع الماء يوم عيد الاضحى وتلقوا وعودا بعودة المياه غير ان التزود بالماء لم يتم بعد، بحسب قوله.
وأفاد المدير الجهوى للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، محمد كدردر، في تصريح ل (وات) أن الشركة أصلحت أمس الاثنين عطبا بقناة جلب بوادى نفزة، وأصلحت الكسر الذى كان قد تسبب فى افراغ خزان المياه فى اليومين الماضيين.
وأوضح أنه كان من المفروض أن يتواصل تزويد الاهالي بالماء منذ مساء أمس الاثنين، خصوصا وانه لا توجد حاليا اي اشكاليات ذات صلة بالشركة إذ أن عداداتها وقنواتها تعمل بصفة طبيعية، معتبرا أن الاشكال يمكن ان يكون متعلقا بطرق توزيع المياه على التجمعات السكنية، وبالتصرف فى الماء فى الجمعية المائية.
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