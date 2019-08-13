منوبة: عدم تسجيل أي طعون في قرار رفض ترشح 4 قائمات مستقلة

Mardi 13 Août 2019
وات - لم يرد على المحكمة الابتدائية بمنوبة، المختصة ترابيا في قبول الطعون التي تتقدم بها القائمات الانتخابية، اي ملف طعن في قرار الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة، علما وأن الهيئة رفضت 4 قائمات مستقلة كانت اودعت لديها ملف ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة.
وبالرفض النهائي بعد انقضاء اجال الطعن يوم 10 اوت الجاري، وعدم ترسيم القائمات الاربعة لعدم التزامها بكافة الشروط القانونية اللازمة، يبلغ عدد القائمات المترشحة بالدائرة الانتخابية بمنوبة 57 قائمة منها 26 قائمة حزبية و20 قائمة مستقلة و11 قائمة ائتلافية، بحسب تصريح المنسق الجهوي للهيئة، حسني السحباني لمراسلة (وات) بالجهة.
وكانت اجال رفع الطعن إلى كتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة انطلقت يوم 06 اوت الجاري، وهو يوم تعليق القائمات المقبولة بمقر الهيئة، وانتهت بعد ثلاثة ايام دون تسجيل اي اجراء في الغرض .
يذكر أن القائمات المرفوضة هي "تحيا منوبة "و"رؤية شباب منوبة"و "العدل والإنماء" و"شرفاء "، وتم رفضها لعدم توفر شرط السن القانونية للترشح في تاريخ ايداع ملفات الترشح، وعدم تقديم عدد من المترشحين لاستمارة الترشح المتضمنة للتنصيصات الوجوبية والرتبة بالقائمة، وعدم تضمن مطلب ترشح العدد الادنى المشترط من المترشحين وعدم احترام مبدأ التناصف، فضلا عن وجود نقص في القائمات التكميلية وترشح عضو غير مدرج بالسجل الانتخابي.
وستعلق القائمات المقبولة نهائيا يوم 30 اوت الجاري في مقرالهيئة الفرعية بعد انتهاء اجراءات البت في الطعونعلى مستوى بقية الهيئات الفرعية بمختلف الدوائر الانتخابية، حسب ما أكده نفس المصدر.
وبالرفض النهائي بعد انقضاء اجال الطعن يوم 10 اوت الجاري، وعدم ترسيم القائمات الاربعة لعدم التزامها بكافة الشروط القانونية اللازمة، يبلغ عدد القائمات المترشحة بالدائرة الانتخابية بمنوبة 57 قائمة منها 26 قائمة حزبية و20 قائمة مستقلة و11 قائمة ائتلافية، بحسب تصريح المنسق الجهوي للهيئة، حسني السحباني لمراسلة (وات) بالجهة.
وكانت اجال رفع الطعن إلى كتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة انطلقت يوم 06 اوت الجاري، وهو يوم تعليق القائمات المقبولة بمقر الهيئة، وانتهت بعد ثلاثة ايام دون تسجيل اي اجراء في الغرض .
يذكر أن القائمات المرفوضة هي "تحيا منوبة "و"رؤية شباب منوبة"و "العدل والإنماء" و"شرفاء "، وتم رفضها لعدم توفر شرط السن القانونية للترشح في تاريخ ايداع ملفات الترشح، وعدم تقديم عدد من المترشحين لاستمارة الترشح المتضمنة للتنصيصات الوجوبية والرتبة بالقائمة، وعدم تضمن مطلب ترشح العدد الادنى المشترط من المترشحين وعدم احترام مبدأ التناصف، فضلا عن وجود نقص في القائمات التكميلية وترشح عضو غير مدرج بالسجل الانتخابي.
وستعلق القائمات المقبولة نهائيا يوم 30 اوت الجاري في مقرالهيئة الفرعية بعد انتهاء اجراءات البت في الطعونعلى مستوى بقية الهيئات الفرعية بمختلف الدوائر الانتخابية، حسب ما أكده نفس المصدر.
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Par:mandhouj (France )
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