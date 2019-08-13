علي العابدي ينضم الى نادي باريس لكرة القدم

Mardi 13 Août 2019



وات

- اعلن نادي باريس لكرة القدم (الرابطة الثانية الفرنسية) اليوم الثلاثاء انه تعاقد رسميا مع الظهير الايسر التونسي علي العابدي لمدة موسمين.وكان العابدي (25 سنة) لعب في صفوف النادي الافريقي في المواسم الثلاثة الاخيرة وفاز معه بلقب الكاس سنتي 2017 و2018.واعرب العابدي مباشرة بعد امضائه العقد عن سعادته بالانضمام الى نادي العاصمة الفرنسية مشيرا الى انه سيبذل كل ما في وسعه على الميدان من اجل مساعدة فريقه على تحقيق اهدافه.ر-هس