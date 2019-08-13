عدد من مكونات المجتمع المدني تدعو محمد الناصر الى تفعيل الدستور وارساء الهيئات الدستورية

Mardi 13 Août 2019



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- دعت مجموعة من مكونات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل13 أوت من كل سنة القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر الى ضرورة تفعيل الدستور وضمان احترامه وارساء الهيئات الدستورية فضلا عن احقاق مبدأ المساواة بين النوع الاجتماعي وتكريس مشروع قانون المساواة في الميراث.وشددت مكونات المجتمع المدني في رسالتها التي توجهت بها الى القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصرعلى ضرورة احترام دستور 27 جانفي 2014 من خلال تجسيد كل ما أقره من حقوق وحريات عامة وفردية ومدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية والمضي قدما في تنفيذ مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وهو مبادرة كان قد تقدم بها رئيس الجمهورية الراحل (25 جويلية 2019) الباجي قائد السبسي ولم يتم الى اليوم استكمالها حسب ماجاء في بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وأكدت مكونات المجتمع المدني أيضا على ضرورة استكمال مسار ارساء الهيئات الدستورية واحترام استقلاليتها مشيدة بعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال اقرارها لرزمانة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك بحرصها على تطبيق الفصل 90 من الدستور الذي ينص على أن لا تتجاوز المدة النيابية لرئيس مجلس النواب 90 يوما.الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الائتلاف الوطني من اجل المساواة في الميراث الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية منظمة حرة جمعية بيتي جمعية النساء التّونسيات للبحث حول التنمية شبكة التحالف من أجل نساء تونس جمعية دمج للعدالة و المساواة مبادرة موجودين للمساواة جمعية تفعيل الحق في الاختلاف جمعية شمس اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس شبكة دستورنا جمعية رؤية حرة الجمعية التونسية للوقاية الايجابية جمعية كلام الشبكة الارومتوسطية للحقوق جمعية فني رغما عني الجمعية التونسية للصحة الإنجابية رابطة الناخبات التونسيات جمعية الفن شارع جمعية أصوات نساء الجمعية التونسية المثقفين الأقران Y-Peer Tunisia منظمة اكسفام- Oxfamمنظمة محامون بلا حدود جمعية موجة مؤسسة احمد التليلي من اجل الثقافة الديمقراطية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية جمعية وعي جمعية شوف مجموعة منبوذات جمعية تونس أرض الإنسان مجموعة توحيدة بالشيخ جمعية ألواني جمعية تحدي مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس مدنين جمعية مواطنة وحريات رؤى جديدة جرجيس جمعية معا جمعية فينوس جمعية جسور المواطنة الكاف قابس الجمعية التونسية للثقافة الامازيغية جمعية مرساة بنزرت فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين منتدى تونس للتمكين الشبابي جمعية ابصار جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين جمعية فسيفساء جمعية جسور التنمية بمدنين.