مونديال كرة اليد للاصاغر لاقل من 19 سنة - المنتخب التونسي يواجه غدا نظيره الدنماركي في الدور ثمن النهائي

Mardi 13 Août 2019



وات

- يتبارى المنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر غدا الاربعاء مع نظيره الدنماركي في اطار الدور ثمن النهائي لبطولة العالم لاقل من 19 سنة المقامة حاليا بمقدونيا.وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة من فوزين على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25.وانهى المنتخب الدنماركي من جهته الدور الاول في صدارة المجموعة الثالثة بعد ان فاز بجميع لقاءاته.