مونديال كرة اليد للاصاغر لاقل من 19 سنة - المنتخب التونسي يواجه غدا نظيره الدنماركي في الدور ثمن النهائي

Mardi 13 Août 2019
وات - يتبارى المنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر غدا الاربعاء مع نظيره الدنماركي في اطار الدور ثمن النهائي لبطولة العالم لاقل من 19 سنة المقامة حاليا بمقدونيا.
وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة من فوزين على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25.
وانهى المنتخب الدنماركي من جهته الدور الاول في صدارة المجموعة الثالثة بعد ان فاز بجميع لقاءاته.
وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة من فوزين على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25.
وانهى المنتخب الدنماركي من جهته الدور الاول في صدارة المجموعة الثالثة بعد ان فاز بجميع لقاءاته.
En continu
- 10:56 لا يصلحون للحكم ...
- Hier 18:36 المرة الجاية نشربوك عندنا قهوة يا مدام..!
- Hier 16:03 الزبيدي ليس لطفي براهم..
- Hier 11:29 الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية
- Hier 10:10 لفتة إنسانية من صلاح مع المشجع الصغير
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:51
|19:15
|16:10
|12:31
|05:34
|03:58
|
35°
|33°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|33°-25
|31°-23
|31°-22
|32°-22
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 762) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 699) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 873) كلات بعضها ..
( 66 609) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 219) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 532) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 971) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 172) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 689) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 002) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 820) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 949) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 984) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 253) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 477) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 980) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 629) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 742) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 42 205) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 199) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: مهدي جمعة يثير سخرية نشطاء الفايسبوك ب''تعبير كتابي ركيك'' بمناسبة العيد