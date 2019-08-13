تمديد آجال الترشحات لآلية ''موبيدوك'' لطلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه الى غاية 13 سبتمبر القادم

Mardi 13 Août 2019



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- أعلنت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي مؤخرا عن تمديد آجال الترشحات لآلية "نقل الباحثين لفائدة المؤسسات" "موبيدوك" الى غاية 13 سبتمبر 2019 ولفتت الوكالة الى أن قرار تمديد آجال الترشحات لهذه الآلية الممولة من طرف الاتحاد الاوروبي من خلال برنامج دعم منظومة البحث والتجديد PASRI يأتي على خلفية استقبال عدد هام من الترشحات المعنية بهذا المشروع البحثي الخاص بالشباب الباحثين.وتتمثل آلية "موبيدوك في برنامج مشترك بين الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والمؤسسات الخاصة يرمي الى تثمين البحوث التي يتم القيام بها في اطار أطروحات الدكتوراه وتثمينها في المؤسسات الاقتصادية وهو ما يتيح ادماج طلبة الدكتوراه والمتخرجين حديثا في المحيط الاقتصادي والاجتماعي.وللاشارة تمول هذه الآلية الطلبة الذين يدرسون بمرحلة الدكتوراه لمدة ثلاثة سنوات بقيمة 1000 دينار شهريا، بينما تمول المتحصلين على شهائد الدكتوراه لمدة سنتين ب 1200 دينار شهريا تساهم الوكالة بنسبة 80 بالمائة في هذه التمويلات في حين يؤمن المؤسسة او الشريك الاقتصادي ال20 بالمائة الباقية.ومن شأن هذه الالية أن تمكن الطالب في مرحلة الدكتوراه من تأطير مزدوج الأول أكاديمي والثاني مهني من داخل المؤسسة المتبنية للطالب وتهدف الى تقريب البحث العلمي و الباحثين داخل المؤسسات المعنية وأعمال الريادة المجددة كما يرمي الى التشجيع على البحث العلمي حسب احتياجات الهياكل المؤسساتية الاجتماعية و الاقتصادية.كما ترنو هذه الآلية الى وضع مجموعة من الخبراء الناشطين في مجال البحث العلمي على أعلى مستوى لفائدة المؤسسات من أجل تحديد وحل الاشكاليات التطبيقية بغية خلق القيمة المضافة وتعزيز التنافسية على الصعيد الوطني.