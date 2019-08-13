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النادي البنزرتي يستهل مشاركته في الدورة التمهيدية للبطولة العربية بملاقاة تيليكوم دجيبوتي

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
وات - يستهل النادي النزرتي مشاركته في الدورة التمهيدية للبطولة العربية لكرة القدم "كاس محمد السادس" بملاقاة فريق "تيليكوم" دجيبوتي يوم 19 اوت بملعب برشيد بالمغرب قبل التباري يوم 22 اوت مع فومبوني (جزر القمر) على ان يختتم الدورة بمواجهة شبيبة ساورة الجزائري يوم 25 اوت.
ويذكر ان المتاهل عن هذه المجموعة يواجه فريق الشباب السعودي في الدور السادس عشر.



  
  
     
  
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