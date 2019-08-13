سليانة: أجواء بين المحبة و الألفة أمام السجن المدني بسليانة في ثاني أيام عيد الأضحى

Mardi 13 Août 2019



وات

- عاشت عائلات المساجين، التي ادت ظهر يوم الاثنين، ثاني ايام العيد، واجب الزيارة الى أبنائها بالسجن المدني بسليانة، أجواء امتزجت بين المحبة والالفة وذلك اثر تنظيم إدارة السجن لمأدبة شواء لفائدتهم.وقد دابت إدارة السجن المدني بسليانة، على تنظيم هذه البادرة، للمرة الثانية على التوالي لعائلات المساجين خلال عيد الأضحى.وقد استمتع خلالها المساجين باجواء الاحتفال خاصة أنهم قاموا بعملية الذبح والشواء بانفسهم.وقد عبر عدد من الزائرين ممن استقت مراسلة (وات) آرائهم، عن تفاجئهم وفرحهم في الآن ذاته باعتبار أن هذه المبادرة رفعت من معنوياتهم خاصة امام النظرة الدونية تجاه السجناء وعائلاتهم في المجتمع.و اشار عدد آخر إلى أن إدارة السجن المدني بسليانة برهنت في كل مرة عن سعيها إلى جعل المناسبات والافراح عادة يتقاسمها السجين رفقة عائلته سواء من وراء أو أمام السجن أو حتى داخل السجن.يذكر ان ادارة السجن المدني بسليانة سمحت خلال شهر رمضان المنقضي و لأول مرة في تاريخ السجون التونسية بأن يحضر سجين حفل ختان إبنه خارج أسوار السجن.