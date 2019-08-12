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مواطنون من أجل تطبيق القانون: بيان مساندة لرئيس بلدية المرسى سليم المحرزي

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
بلاغ صحفي - نحن مواطنون و مكونات المجتمع المدني بأريانة المنضمون للائتلاف ''مواطنون من أجل_تطبيق القانون'' ، نعلن مساندتنا المطلقة لرئيس بلدية المرسى السيد سليم المحرزي و أعضاء المجلس البلدي بالمرسى و الادارة البلدية و مصالح الشرطة البحرية لما يتعرضون له من حملة تشكيك و مغالطة ،على اثر تنفيذ قرار ازالة مخالفة مرتكبة من طرف نزل البرج الأبيض « La tour blanche » الذي انتهك الملك العمومي البحري.


القانون هو الفيصل.

القانون لابد ان يطبق حتى نتخلص تدريجيا من مظاهر الفوضى و الفساد ونرتقي ببلادنا الى مستوى متحضر.
ان جميع المبررات غير المسؤولة لعدم تطبيق القانون ، منها النمو الاقتصادي و الأمور الاجتماعية، ستظل بدون جدوى . يجب على كل من يرغب في الاستثمار ومساعدة البلاد و العباد ان يحترم هيبة الدولة و حرمة مؤسساتها و حقوق مواطنيها بالامتثال الى القانون و التراتيب الجاري بها.

  
  
     
  
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