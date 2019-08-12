مواطنون في عديد المناطق والأحياء بولاية صفاقس يطلقون نداء استغاثة بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب

Lundi 12 Août 2019
وات - اطلق عدد من المواطنين في بعض مناطق وأحياء ولاية صفاقس، نداء استغاثة عبر امواج الاثير وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب منذ أيام وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة ايام عيد الأضحى وحاجتهم الملحة للماء، وفق تعبيرهم.
وأوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المكلف بالجنوب احمد صولة لمراسلة (وات) بصفاقس اليوم الاثنين إن عدم تزويد عدد من المناطق والأحياء في صفاقس سيما منها الكائنة بطرق منزل شاكر وطريق قابس بالماء الصالح للشرب، يعود أساسا إلى محدودية الموارد المائية بالخزانات التي تزود عادة تلك المناطق بالماء، وذلك بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء بمحطات التزويد في المدة الأخيرة وارتفاع منسوب استهلاك الماء في أوقات الذروة، حسب قوله.
وأكد صولة في هذا الصدد، أن أعوان الصيانة التابعين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعملون على قدم وساق لإصلاح الاعطاب الكهربائية بمحطات تزويد المناطق التي تشكو من انقطاع متكرر للماء الصالح للشراب، معربا عن أمله أن يتم تدارك الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.
وأوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المكلف بالجنوب احمد صولة لمراسلة (وات) بصفاقس اليوم الاثنين إن عدم تزويد عدد من المناطق والأحياء في صفاقس سيما منها الكائنة بطرق منزل شاكر وطريق قابس بالماء الصالح للشرب، يعود أساسا إلى محدودية الموارد المائية بالخزانات التي تزود عادة تلك المناطق بالماء، وذلك بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء بمحطات التزويد في المدة الأخيرة وارتفاع منسوب استهلاك الماء في أوقات الذروة، حسب قوله.
وأكد صولة في هذا الصدد، أن أعوان الصيانة التابعين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعملون على قدم وساق لإصلاح الاعطاب الكهربائية بمحطات تزويد المناطق التي تشكو من انقطاع متكرر للماء الصالح للشراب، معربا عن أمله أن يتم تدارك الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.
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