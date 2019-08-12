مونديال الاصاغر لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على صربيا ويتاهل الى الدور ثمن النهائي

Lundi 12 Août 2019
وات - تاهل المنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر الى الدور ثمن النهائي لمونديال اقل من 19 عاما المقام حاليا بمقدونيا اثر فوزه على نظيره الصربي 25-23 اليوم الاثنين في مقابلته الخامسة والاخيرة ضمن الدور الاول (المجموعة الرابعة).
ورفع المنتخب التونسي، بفضل هذا الفوز الثاني، رصيده الى اربع نقاط في المرتبة الرابعة فيما تجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطتين في المركز الخامس.
وكان المنتخب التونسي فاز على نظيره البرازيلي 26-25 في الجولة الثالثة مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25 وانهى المنتخب البرتغالي من جهته المجموعة الرابعة في الصدارة بعد انتصاره اليوم على البرازيل 36-29 وتتبارى حاليا المانيا مع ايسلندا من اجل المركز الثاني للمجموعة.
ورفع المنتخب التونسي، بفضل هذا الفوز الثاني، رصيده الى اربع نقاط في المرتبة الرابعة فيما تجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطتين في المركز الخامس.
وكان المنتخب التونسي فاز على نظيره البرازيلي 26-25 في الجولة الثالثة مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25 وانهى المنتخب البرتغالي من جهته المجموعة الرابعة في الصدارة بعد انتصاره اليوم على البرازيل 36-29 وتتبارى حاليا المانيا مع ايسلندا من اجل المركز الثاني للمجموعة.
En continu
- 09:03 الزبيدي ليس لطفي براهم..
- Hier 17:46 السليتي ينتقل الى الاتفاق السعودي
- Hier 17:43 وزير الدّاخلية يؤدي زيارات تفقد ميدانية
- Hier 17:28 خليج الحمامات: رجة بقوة 3،02 درجة
- Hier 15:10 عيد الأضحى تزكية ، امتثال و تسليمٌ للّه
- Hier 09:49 حجاج بيت الله الحرام يرمون ''الجمرة الكبرى''
- Hier 20:52 قدم - نتائج المباريات الودية اليوم
- Hier 20:36 توضيح من علي العريض
- Hier 18:56 قرار الترشّح خارج حسابات التكتيك الغنوشي..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:17
|16:11
|12:31
|05:34
|03:57
|
36°
|36°
|% 28
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|36°-23
|34°-25
|31°-23
|31°-24
|32°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 88 666) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 657) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 845) كلات بعضها ..
( 66 576) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 178) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 506) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 950) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 992) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 638) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 988) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 813) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 926) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 953) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 223) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 458) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 942) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 598) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 194) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 181) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 563) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
Par:keyser3050 (France )
Sur: مهدي جمعة يثير سخرية نشطاء الفايسبوك ب''تعبير كتابي ركيك'' بمناسبة العيد