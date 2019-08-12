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مونديال الاصاغر لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على صربيا ويتاهل الى الدور ثمن النهائي

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
وات - تاهل المنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر الى الدور ثمن النهائي لمونديال اقل من 19 عاما المقام حاليا بمقدونيا اثر فوزه على نظيره الصربي 25-23 اليوم الاثنين في مقابلته الخامسة والاخيرة ضمن الدور الاول (المجموعة الرابعة).

ورفع المنتخب التونسي، بفضل هذا الفوز الثاني، رصيده الى اربع نقاط في المرتبة الرابعة فيما تجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطتين في المركز الخامس.


وكان المنتخب التونسي فاز على نظيره البرازيلي 26-25 في الجولة الثالثة مقابل ثلاث هزائم امام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25 وانهى المنتخب البرتغالي من جهته المجموعة الرابعة في الصدارة بعد انتصاره اليوم على البرازيل 36-29 وتتبارى حاليا المانيا مع ايسلندا من اجل المركز الثاني للمجموعة.

  
  
     
  
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