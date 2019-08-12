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لفتة إنسانية من صلاح مع المشجع الصغير

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
وكالات - انتهت محاولة مشجع صغير لنادي ليفربول لمشاهدة لاعبه المفضل محمد صلاح بإصابته بنزيف في الأنف، لكن الصبي سرعان ما نسي كل آلامه حين أظهر المهاجم الدولي المصري تعاطفه ووقف إلى جواره لالتقاط الصور.

وذكرت شبكة سكاي أن الطفل لويس فاولر (11 عاما) اصطدم في عامود إنارة وسقط على الأرض والدماء تنزف من أنفه، بعد أن ركض هو وشقيقه إيزاك بجوار سيارة صلاح السبت وهما يلوحان للاعب ليفربول.


وبعد أن شاهد الولد الصغير يتألم، عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.

وعلق جو كوبر زوج والدة فاولر على لفتة صلاح من خلال تغريدة على تويتر مع صور للمهاجم برفقة الولدين "نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك".

وتابع "يحبك كثيرا وزال الألم فورا حين احتضنته، أنت رجل حقيقي، أشكرك أيها الملك المصري".

  
  
     
  
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