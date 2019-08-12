ظهور الشهيلي محليا ، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل

Lundi 12 Août 2019



وات

- يكون الطقس اليوم الاحد قليل السحب على كامل البلاد مع ضباب محليا خفيف بالوسط الشرقي، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال وتتقوى تدريجيا قرب السواحل.اما البحر يكون مضطربا بالشمال و قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية و بين 37 و 42 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي محليا.اما التوقعات ليوم غد فتشير الى سحب عامة قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد.ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب.وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية و بين 37 و 42 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي محليا.