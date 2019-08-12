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الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
وات - تفتتح بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باقامة ثلاث مقابلات من مجموع سبع يومي 24 و25 اوت الجاري فيما تاجلت اللقاءات الاربعة الاخرى الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية والاقليمية للاندية التونسية.

وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية:
السبت 24 اوت

- س 16 و30 شبيبة القيروان - مستقبل سليمان
- س 18 النادي الافريقي - الملعب التونسي

الاحد 25 اوت
- س 18 الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
هلال الشابة - النجم الساحلي (تاجلت الى موعد لاحق )
النادي البنزرتي - نادي حمام الانف (تاجلت الى موعد لاحق)
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي (تاجلت الى موعد لاحق)
نجم المتلوي - اتحاد بنقردان (تاجلت الى موعد لاحق).

  
  
     
  
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