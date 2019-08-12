هيئة الانتخابات: تقديم الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج سيكون من 11 إلى 15 أوت 2019

Lundi 12 Août 2019



وات

- أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن تقديم الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج، سيكون ابتداء من اليوم 11 أوت إلى غاية 15 أوت 2019.وقد أصدرت الهيئة إعلان انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع ونصصت فيه على شروط الترشح وموانعه وآجال إيداع الملفات والاعتراضات.وبينت الهيئة، في إعلان الانتداب، أنه يشترط في المترشح لهذه الخطة أن يكون لديه : - صفة الناخب - مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها - النزاهة والحياد والاستقلالية وأكدت أنه لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون :- مترشحا في الانتخابات - زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية - صهرا لأحد المترشحين - أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب - منخرطا بحزب سياسي - تحمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو باللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية : أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوي الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية)، وفق ما ينص عليه الفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.وبينت الهيئة أنه يتوجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة النفاذ إلى موقع الواب الخاص بالهيئة لتعمير استمارة الترشح الالكترونية والتسجيل قصد الترشح لخطة عضو مكتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الترشح إلا لمركز عمل واحد، وذلك على الرابط التالي : http://www.isie.tn/ar/candidature-election-2019 وأكدت هيئة الانتخابات أن كل مترشح مدعو للتثبت من صحة بيانات المعلومات التي يدرجها باستمارة الترشح عند تسجيله عبر موقع الواب الخاص بالهيئة وهو مسؤول عن المعطيات التي يدرجها بالاستمارة والتي سيتم اعتمادها عند تقييم ملفه.وبينت أنه على المترشح أن يقوم بطباعة استمارة مطلب الترشح عند القيام بعملية التسجيل ويحتفظ بها لإرفاقها عند الطلب بعد إمضائها.ويتم تقديم الترشحات ابتداء من تاريخ هذا الإعلان (اليوم الأحد 11 أوت 2019) وإلى غاية 15 أوت 2019.ولاحظت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قائمة المترشحين المقبولين أوليا ستنشر بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويمكن للمترشحين للانتخابات الرئاسية ولممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 4 و5 من قرار هيئة الانتخابات عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 والمتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم كما تم تنقيحه وإتمامه، وذلك في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ النشر.