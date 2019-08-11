رابطة ابطال افريقيا- فوز حافيا كوناكري على النجم الساحلي 2-1

Dimanche 11 Août 2019



وات

- انهزم النجم الساحلي امام حافيا كوناكري الغيني 1-2 اليوم الاحد بملعب 28 سبتمبر بكوناكري في اطار ذهاب الدور الاول من كاس رابطة الابطال الافرقية لكرة القدم.وبادر فريق جوهرة الساحل بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة كريم العريبي قبل ان يدرك ابراهيما سلا هدف التعادل في الدقيقة 11 ثم اختطف محمد ساكا هدف التفوق في الوقت بدل الضائع من مخالفة مباشرة (90ز4).وكانت ارضية ملعب 28 سبتمبر سيئة للغاية جراء الامطار التي تهاطلت بغزارة اليوم الاحد على العاصمة الغينية مما اثر سلبا على اداء الفريقين وخاصة ابناء المدرب فوزي البنزرتي.ويبقى النجم الساحلي قادرا على التدارك في لقاء الاياب المقرر بعد اسبوعين في تونس حيث يكفيه الفوز بنتيجة 1-0 للمرور الى الدور الثاني.وتجدر الاشارة الى ان الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب اعفي من خوض الدور الاول.