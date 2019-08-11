Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Ya Jaret 9albi  

رابطة ابطال افريقيا- فوز حافيا كوناكري على النجم الساحلي 2-1

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
وات - انهزم النجم الساحلي امام حافيا كوناكري الغيني 1-2 اليوم الاحد بملعب 28 سبتمبر بكوناكري في اطار ذهاب الدور الاول من كاس رابطة الابطال الافرقية لكرة القدم.
وبادر فريق جوهرة الساحل بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة كريم العريبي قبل ان يدرك ابراهيما سلا هدف التعادل في الدقيقة 11 ثم اختطف محمد ساكا هدف التفوق في الوقت بدل الضائع من مخالفة مباشرة (90ز4).

وكانت ارضية ملعب 28 سبتمبر سيئة للغاية جراء الامطار التي تهاطلت بغزارة اليوم الاحد على العاصمة الغينية مما اثر سلبا على اداء الفريقين وخاصة ابناء المدرب فوزي البنزرتي.


ويبقى النجم الساحلي قادرا على التدارك في لقاء الاياب المقرر بعد اسبوعين في تونس حيث يكفيه الفوز بنتيجة 1-0 للمرور الى الدور الثاني.
وتجدر الاشارة الى ان الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب اعفي من خوض الدور الاول.

  
  
     
  
cadre-8e4f0b42185cdf38385799bcf9d78b40-2019-08-11 20:30:12






0 de 0 commentaires pour l'article 187293



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 11 أوت 2019 | 10 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:18 16:11 12:32 05:33 03:55
28°
 28° % 69 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
28°-2438°-2435°-2632°-2232°-24
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565553892|187293 547|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires