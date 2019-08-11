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السليتي ينتقل الى الاتفاق السعودي

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
وات - اعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الاحد عن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي نعيم السليتي لمدة 3 مواسم مع خيار التجديد لموسم رابع.
وتعد هذه التجربة الاحترافية الاولى للسليتي خارج فرنسا بعد ان لعب في صفوف سيدان وباريس وراد ستار وليل وديجون.
ر-هس



  
  
     
  
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