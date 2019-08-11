السليتي ينتقل الى الاتفاق السعودي

Dimanche 11 Août 2019



وات

- اعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الاحد عن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي نعيم السليتي لمدة 3 مواسم مع خيار التجديد لموسم رابع.وتعد هذه التجربة الاحترافية الاولى للسليتي خارج فرنسا بعد ان لعب في صفوف سيدان وباريس وراد ستار وليل وديجون.ر-هس