وزير الدّاخلية يؤدي زيارات تفقد ميدانية

Dimanche 11 Août 2019
باب نات - بمناسبة عيد الإضحى المبارك أدى وزير الداخلية "هشام الفراتي" صباح اليوم الأحد 11 أوت 2019 زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان إطّلع من خلالها على سير العمل بمختلف الوحدات الأمنية بها ومدى جاهزيتها.
وإستهل الوزير زيارته هذه بتفقد سير العمل بالإدارة الجهوية للحماية المدنية كما تولى في ذات الإطار زيارة مقر فوج التدخل للحرس الوطني ومنطقة الأمن الوطني ومقر إقليم الحرس الوطني بزغوان.
ومن جهة أخرى وفي إطار زياراته الميدانية قام هشام الفراتي بجولة تفقد شملت مختلف الوحدات الأمنية المتمركزة بشارع الجبيب بورقيبة بالعاصمة، كما إطلع مباشرة من مقر الإدارة العامة للعمليات على سير عمل الوحدات الأمنية بمختلف إختصاصاتها بكامل تراب الجمهورية.
وقد كانت هذه الزيارات وفق بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة للإطلاع على مدى جاهزية مختلف التشكيلات الأمنية والمجهودات المبذولة من طرفها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الممتلكات العامة والخاصة والتوقي من كل التهديدات داعيا من خلالها إلى ملازمة اليقظة والإنتباه، ومتقدما إليهم وإلى عائلاتهم بأطيب التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك.
وإستهل الوزير زيارته هذه بتفقد سير العمل بالإدارة الجهوية للحماية المدنية كما تولى في ذات الإطار زيارة مقر فوج التدخل للحرس الوطني ومنطقة الأمن الوطني ومقر إقليم الحرس الوطني بزغوان.
ومن جهة أخرى وفي إطار زياراته الميدانية قام هشام الفراتي بجولة تفقد شملت مختلف الوحدات الأمنية المتمركزة بشارع الجبيب بورقيبة بالعاصمة، كما إطلع مباشرة من مقر الإدارة العامة للعمليات على سير عمل الوحدات الأمنية بمختلف إختصاصاتها بكامل تراب الجمهورية.
وقد كانت هذه الزيارات وفق بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة للإطلاع على مدى جاهزية مختلف التشكيلات الأمنية والمجهودات المبذولة من طرفها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الممتلكات العامة والخاصة والتوقي من كل التهديدات داعيا من خلالها إلى ملازمة اليقظة والإنتباه، ومتقدما إليهم وإلى عائلاتهم بأطيب التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك.
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Par:BABANETTOO (France )
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