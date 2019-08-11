دورة سيسناتي - انس جابر الى الجدول النهائي

Dimanche 11 Août 2019



وات

- تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 60 عالميا الى الجدول النهائي لدورة سيسناتي الامريكية عقب فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) اليوم الاحد في الدور الاخير من التصفيات.وكانت جابر تفوقت امس على الامريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).