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دورة سيسناتي - انس جابر الى الجدول النهائي

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 60 عالميا الى الجدول النهائي لدورة سيسناتي الامريكية عقب فوزها على الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) اليوم الاحد في الدور الاخير من التصفيات.
وكانت جابر تفوقت امس على الامريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).


  
  
     
  
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