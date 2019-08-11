سليانة: أكثر من ألفي متفرج في المسرحية الهزلية ''دوبل فاس'' للثنائي الكوميدي كريم الغربي و بسام الحمراوي

Dimanche 11 Août 2019



وات

- كان جمهور ولاية سليانة مساء أمس السبت على موعد مع عرض للمسرحية الهزلية "دوبل فاس" للثنائي الكوميدي كريم الغربي و بسام الحمراوي ضمن فعاليات مهرجان سليانة الدولي في نسخته الثانية وسط حضور جماهيري غفير تجاوز الالفي متفرج.العرض حقق نجاحا باهرا رغم تزامنه مع ليلة عيد الاضحى، واستمتعت الجماهير الغفيرة بساعتين من الضحك و الفكاهة كان العديد من متساكني الجهة في حاجة إليها في خضم حياتهم اليومية و مشاغلها.وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه المسرحية الهزلية التي تناولت بالنقد حفلات الزواج وما ينفقه الزوجان خلالها من مصاريف كبيرة لا جدوى من ورائها، وكذلك الحياة الزوجية وما يعتريها من مشاكل ومشاغل، ولم يغفل العرض المسرحي المشهد السياسي في تونس وما يشوبه من مشاحنات وصراعات، كل ذلك بشكل ساخر وبأسلوب كوميدي .عدد من الجماهير استقت مراسلة (وات) بالجهة آراؤهم عبروا عن رضاهم عن العرض، لكنهم طالبوا بإنجاز مسرح للهواء الطلق يليق بالجهة، ويستجيب لتطلعات جمهور ولاية سليانة الذي برهن في كل مرة عن مدى وعيه و رقيه، وعن حاجته للاعمال الفنية الجيدة.يذكر أن مهرجان سليانة الدولي انطلق يوم 6 أوت ليتواصل إلى غاية 19 من نفس الشهر.