Radio Babnet Tunisie On Air: A Moutalleb - Sakin Fi 7ay Sayda  

سجن النساء بمنوبة: وزير العدل يشارك إطارات وأعوان السجون والمودعين أجواء العيد

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
باب نات - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أدّى وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم زيارة ميدانية إلى سجن النساء بمنوبة، أين اطّلع على سير أجواء العيد بالوحدة السجنية، متمنيا عيدا سعيدا لكل إطارات وأعوان السجون والإصلاح و لكل المودعات و المودعين بالوحدات السجنية و مراكز الإصلاح .

كما مثّلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للاطّلاع على ظروف إيداع السجينات و برامج التكوين والتدريب المتاحة لهنّ، فضلا عن متابعة مدى تقدم الأشغال التي هي بصدد الانجاز داخل الوحدة السجنية. وجرت الزيارة بحضور والية منوبة اء الطرابلسي و المدير العام للسجون و الإصلاح .





  
  
     
  
cadre-43b0ede81ad6ac697a55c506e93e3075-2019-08-11 11:58:03






0 de 0 commentaires pour l'article 187279



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 11 أوت 2019 | 10 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:18 16:11 12:32 05:33 03:55
36°
 40° % 30 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
40°-2437°-2435°-2632°-2232°-24
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565526562|187279 787|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires