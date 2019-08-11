سجن النساء بمنوبة: وزير العدل يشارك إطارات وأعوان السجون والمودعين أجواء العيد

Dimanche 11 Août 2019



باب نات

- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أدّى وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم زيارة ميدانية إلى سجن النساء بمنوبة، أين اطّلع على سير أجواء العيد بالوحدة السجنية، متمنيا عيدا سعيدا لكل إطارات وأعوان السجون والإصلاح و لكل المودعات و المودعين بالوحدات السجنية و مراكز الإصلاح .كما مثّلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للاطّلاع على ظروف إيداع السجينات و برامج التكوين والتدريب المتاحة لهنّ، فضلا عن متابعة مدى تقدم الأشغال التي هي بصدد الانجاز داخل الوحدة السجنية. وجرت الزيارة بحضور والية منوبة اء الطرابلسي و المدير العام للسجون و الإصلاح .