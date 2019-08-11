رئيس الحكومة يُشارك عناصر الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، الإحتفال بعيد الأضحى

Dimanche 11 Août 2019
باب نات - أدّى رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" مرفوقا بوزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" صباح اليوم 11 أوت 2019 بمناسبة عيد الأضحى المبارك زيارة تفقّد إلى ثكنة الشّهيد الرّائد "جمال الدّين العقربي"، حيث اطّلعا معا على سير العمل بالفوج الوطني لمجابهة الإرهاب وعلى مدى جاهزيّة أفراده.
وقد كانت هذه الزّيارة وفق بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة دعا فيها رئيس الحكومة ووزير الدّاخلية أعوان وإطارات الفوج إلى مزيد ملازمة اليقظة والانتباه، متوجّهين لهم ولعائلاتهم بأطيب التّمنيّات.
وقد كانت هذه الزّيارة وفق بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة دعا فيها رئيس الحكومة ووزير الدّاخلية أعوان وإطارات الفوج إلى مزيد ملازمة اليقظة والانتباه، متوجّهين لهم ولعائلاتهم بأطيب التّمنيّات.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
Sur:رسالة إلياس الفخفاخ للشعب بمناسبة ترشحه للإنتخابات الرئاسية