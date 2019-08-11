Radio Babnet Tunisie On Air: A Moutalleb - Sakin Fi 7ay Sayda  

رئيس الحكومة يُشارك عناصر الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، الإحتفال بعيد الأضحى

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
باب نات - أدّى رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" مرفوقا بوزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" صباح اليوم 11 أوت 2019 بمناسبة عيد الأضحى المبارك زيارة تفقّد إلى ثكنة الشّهيد الرّائد "جمال الدّين العقربي"، حيث اطّلعا معا على سير العمل بالفوج الوطني لمجابهة الإرهاب وعلى مدى جاهزيّة أفراده.
وقد كانت هذه الزّيارة وفق بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة دعا فيها رئيس الحكومة ووزير الدّاخلية أعوان وإطارات الفوج إلى مزيد ملازمة اليقظة والانتباه، متوجّهين لهم ولعائلاتهم بأطيب التّمنيّات.



  
  
     
  
cadre-9e8c68bcc18791f3ae07c43181dc3ef4-2019-08-11 11:49:45






0 de 0 commentaires pour l'article 187278



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 11 أوت 2019 | 10 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:18 16:11 12:32 05:33 03:55
36°
 40° % 30 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
40°-2437°-2435°-2632°-2232°-24
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565526557|187278 1130|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires