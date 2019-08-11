رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع مالك بن أنس

Dimanche 11 Août 2019



باب نات

- أدّى رئيس الجمهورية محمد الناصر صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع مالك بن أنس صباح يوم الأحد 11 أوت 2019 بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو.وهنّأ رئيس الجمهورية التونسيين والتونسيات داخل وخارج أرض الوطن وكافة الأمة الإسلامية بحلول عيد الإضحى المبارك، موجّها تحيّة خاصة الى قوات الأمن والجيش الساهرة على أمن البلاد والمرابطة على الحدود وفي المرتفعات وأعالي البحار دفاعًا عن الوطن وذودًا عن حرمته.وترحّم رئيس الدولة محمد الناصر بالمناسبة على روح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، معدّدا مناقبه ومثنيًا على خصاله الوطنية ودوره الكبير في بناء الدولة الحديثة وخاصة في قيادة المرحلة الانتقالية التي عرفتها بعد الثورة.ودعا رئيس الجمهورية التونسيين إلى مزيد التمسّك بالوحدة الوطنية والتضامن مؤكّدا قدرة بلادنا على تجاوز الصعوبات الراهنة، ومعربًا عن أمله في أن تجري الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أحسن الظروف وأن يتوفّق التونسيون في انتخاب قيادة وطنيّة مسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية التونسيّة وتطلّع التونسيين إلى مستقبل أفضل.