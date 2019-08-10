Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Tlfatet  

الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في ليبيا

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
الأناضول - نيويورك/ بتول يوروك - يعقد مجلس الأمن الدولي، السبت، اجتماعا طارئا، بخصوص الاشتباكات في ليبيا ومقتل موظفين أمميين اثنين، في هجوم بسيارة مفخخة.

وقال مراسل الأناضول، إن مجلس الأمن الدولي قرر عقد اجتماع طارئ السبت الساعة (16.00) بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بناء على طلب تقدمت به فرنسا.


وأضاف المراسل أن الاجتماع يأتي لمناقشة الاشتباكات في البلاد ومقتل موظفين أمميين اثنين، في هجوم بسيارة مفخخة وقع بمدينة بنغازي (شرق).

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام بنك ومول تجاري بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وذكرت مصادر متطابقة للأناضول أن "سيارة مفخخه انفجرت عصر اليوم في موقف للسيارات يقع بين مصرف التجارة والتنمية والمول التجاري ماركت مول في منطقة الهواري بمدينة بنغازي".

وعن حصيلة الواقعة نقلت صحيفة بوابة الوسط الليبية عن مسؤولين طبيين قولهم إن "مركز بنغازي الطبي تسلم جثتين لأجانب و6 جرحي بينما تسلمت مستشفي الجلاء جريحين فقط".

وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، قالت مصادر ليبية للأناضول: إن "موكب لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا هو من كان يقصد بالتفجير".

وبينت صور نشرها نشطاء علي فيسبوك لسيارات مدمرة طالها التفجير منها سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة مكتب بنغازي وعليها آثار الحرق والدمار أيضا.

وبينما لم يتم حتى الآن التأكد من هوية القتلى الأجانب، قالت مصادر إعلامية للأناضول إنهم من أفراد البعثة الأممية.

وفي 11 يوليو/تموز المنصرم لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 28 آخرين بينهم مدنيون في انفجار سيارة مفخخة أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري قائد القوات الخاصة الليبية السابق داخل مقبرة الهواري في مدينة بنغازي.

  
  
     
  
cadre-008a9495380927811f8be83c406523d8-2019-08-10 21:07:04






0 de 0 commentaires pour l'article 187269



Présidentielles 2019
En continu

السبت 10 أوت 2019 | 9 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:55 19:19 16:12 12:32 05:32 03:54
26°
 26° % 78 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-2639°-2439°-2434°-2532°-22
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565471886|187269 714|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires